2023冬至強碰寒流來襲！氣溫恐「跌破8度」 北台灣濕冷一整週
入冬最強冷空氣來襲，本週強烈大陸冷氣團將在週五冬至（12月22日）達到最強，當天北台灣平地大都降至攝氏9至10度，部分平地的最低氣溫在攝氏8度左右，有機會挑戰寒流，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也直言，「冬至很冷，這樣進補才名正言順，有感覺」。提醒民眾，屆時出現攝氏8度或以下的低溫的地方，將會以苗栗以北空曠地區為最高機率，且今（19）日午後至聖誕節（12月25日）新竹以北整天濕冷。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師李至晟指出，冷氣團南下，今天白天台灣由北到南會陸續感覺到降溫，今晚北部氣溫下降到攝氏15度左右，中南部受到地形阻擋，加上白天有陽光，要到傍晚才會比較有感覺，白天高溫仍可以來到攝氏25至28度，但空氣品質不太理想，建議民眾還是要戴上口罩。
李至晟表示，目前預測本波能空氣強度落在強烈冷氣團到寒流的邊緣，明後兩天各地的天氣差不多，為迎風面有雨的東北季風天氣型態，但氣溫會一天比一天低，週四晚間到週五清晨氣溫最冷，中北部平地低溫大約攝氏10度，沿海空曠地區會更低個攝氏1至2度。北台灣白天高溫也只有攝氏12至14度。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提醒，綜觀來看，今天午後至聖誕節，新竹以北及宜蘭整天濕冷，其中週四深夜至週五清晨，苗栗以北空曠地區將出現攝氏8度或以下的低溫，台北則是接近攝氏10度的低溫。此外，北部2000公尺以上山區，包括太平山、拉拉山、雪霸都有降雪或冰霰的機率。