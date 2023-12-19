台大醫院欠薪？工會控「做功德」 薛瑞元：可循勞資爭議解決
台灣公務革新力量聯盟、台大醫院企業工會等團體今（19）日上午召開記者會，指控台大醫院不參與「加班餘數併計」試辦計畫、醫護加班未足1小時的時數都淪為「做功德」。對此，衛福部長薛瑞元表示，不清楚工會所提的詳細情況，但若有薪資、加班費等相關爭議，可尋求勞資爭議方式解決。
記者林志怡／台北報導
台大醫院企業工會等指控，公務人員的加班費都是以「小時」為單位計算，導致加班不足1小時的時數淪為「做功德」，後來行政院人事行政總處在今（2023）年8月29日，公告將輪班輪休公務人員，納入「加班餘數併計」試辦計畫中。
然而，工會指控，試辦計畫完全交由各機關自行權衡辦理，放任各機關對於相關規範視若無睹、恣意妄為，台大醫院也在近期便明確表示，「不參與」試辦計畫，理由包含人事成本增加將使醫院競爭力下降、北榮及部桃等公立醫院皆無加入，以及將導致基層浮濫申請加班費等。
工會痛批，行政院如此不具強制力及明確進程的試辦計畫，只是放任各機關照舊無止境壓榨基層公務員「做功德」，嚴正呼籲上述單位應正視問題、提出明確執行方案，切實依循大法官釋字第785號意旨，使公務人員健康權獲得妥當保障。
對於工會相關指控，薛瑞元今日上午出席「虛擬健保卡數位創新應用 標竿學習與前瞻分享會」、會前接受媒體聯訪表示，目前不清楚工會所指控的詳細情況，但若雙方就某些事項，薪資、加班費等計算方式有爭議，可以尋求勞資爭議方式解決。