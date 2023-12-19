香港女子遠嫁台灣尪 中市勞工局助夫妻開創一片天

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阿景與小雪結婚一年多，擁有超可愛的兒子。大學國貿系畢業的阿景說，原本打算當雙薪族，兩人一起打拼，一家三口應能幸福過日子。誰知，小雪尚未取得中華民國身分證，發出去的履歷總是石沈大海，連到茶飲店找外場服務員工作都遭拒絕，無計可施，夫妻決定自己創業，因緣際會頂下一家炸物店。
阿景說，他和小雪工作經驗豐富，但沒有做過生意，為獲得協助乃向勞工局申請創業輔導，經輔導團評估後，確認位於社區的炸物店，有一定客群基礎，有經營潛力，就協助擬定經營策略，包括強化炸物美味及增加蔬菜供應；其次是增加網上曝光，建立臉書粉絲頁及GOOGLE我的商家，讓更多消費者了解商品菜單，開發外送服務，果然吸引了附近中科園區不少下午茶訂單。
創業不僅要有衝勁，資金運轉更重要，阿景的創業金是老婆小雪掏出的私房錢，沒有太充裕資金，每天面對備料、人事成本已夠捉襟見肘，高昂的店租更是極大壓力。幸好有輔導團協助，幫忙申請店面租金補助，為期2年，讓夫妻倆鬆了一口氣。最讓阿景如釋重負的是，輔導團還幫忙解決他的「方便」問題。阿景因障礙限制無法下蹲，使用店裡蹲式廁所很吃力。為此，如有「方便事」，都得騎機車趕回家解決，來回須要花費半小時，相當不便，阿景總是「能忍則忍」，讓小雪擔心他忍出病來。
輔導團發現後，立即協助申請職務再設計，不僅重新裝修無障礙廁所，還將店裡通道的階梯，改為斜坡通道，排除職場障礙，提供阿景安全便利的工作環境，阿景笑說，拜輔導團之助，終於解決他的「心腹大患」。
一年多來，夫妻倆遇有疑難雜症，輔導團總能隨時給予協助，有如免費顧問團，讓他們能全心打拼，現在炸物店生意火紅，有如社區「廚房」，連婆婆媽媽都會上門光顧，外送單接不完，讓阿景信心大振，已暗自籌劃要另創品牌，開創第二家店。小雪更是感謝勞工局，讓她在異鄉能安身立命，尋獲幸福人生。
勞工局長張大春表示，創業之路變數多，有創業意願的身心障礙朋友，勞工局可以提供全方位服務，包括創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性；創業後協助診斷營運問題，並連結資源減少創業成本負擔，「對症下藥」式提供協助，強化永續經營實力。