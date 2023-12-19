▲爆肝行業看過來　養生秘笈在這裡

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腦筋完全休息 才能生智慧有養肝丸之父稱謂的李深浦中醫師表示，在工作的時候要專注精神在工作，休息的時候，不要把工作搬回到腦袋裡面，讓大腦没有完全的休息；李醫師分享，他有一些患者每次要去看診前，都會記錄很多內容給他看，這樣反而會造成心情緊張。很多人因為不懂休息，腦筋裡面一直忙，這些都是多餘的，把休息的思想，定入你的內心，讓腦充份的放鬆，應該要充份的利用睡眠時間，好好休息，若是没有完全休息，就不會生智慧。
腦筋需要新陳代謝 充分放空才能重新洗牌「生命是需要新陳代謝的」，李深浦中醫師指出，新陳代謝不只是吃東西和排泄，新陳代謝還包括腦筋要適當的放空，每天都要做放空的工作，因為放空才能够讓腦筋重新洗牌，腦是身體的綜合體，思緒也是腦令其思考的。身體是頭腦最忠實的僕人。腦若整日都在備戰狀態，身體這個忠實的僕人也沒辦法放鬆；充分的放空會使腦筋很清楚，有時突然會有靈感，其實就是腦裡面又有了動機，又有想法，若腦能放鬆，全身也會跟著放鬆，若能完全放鬆就能得到完全的休息。
▲李深浦中醫師
肝疲勞會使腦筋遲鈍 反應變慢不是老年癡呆症李深浦中醫師進一步指出，肝臟不好，眼睛會疲勞、腦筋也會遲鈍；有些人認為的老年癡呆症，其實是腦筋没有休息、没有放空、没有安静，你跟他講什麼事情，他不是不會反應，他可能要等一下想到才反應，其實是腦筋很疲勞，没有辦法迅速的跟你對話。李醫師表示，人老了不一定會失智，但是如果任其老化而不預防保養，失智的機率就可能大一些；人老化是全身性問題，這也跟造血功能好不好、血氧濃度高不高都有相關，腦會退化跟氧氣不足有很大的關係，不一定是老年癡呆，有可能是肝疲勞，而造成腦筋疲勞，反應慢半拍。
肝火大、腎虧症候群一觸即發 體内疲勞不懂休息還有些人有肝火大症候群，或者是腎虧症候群，往往會遇事煩燥，一觸即發！李深浦中醫師解釋，肝火大、腎虧症候群没法跟你慢慢的聊天，會不耐煩、脾氣暴躁，做事没有耐性，這就是代表人體内真正疲勞了，若是肝火太旺，也會影響身體的消化、代謝、合成及解毒的各種功能，一旦作息不正常、飲食不均衡、內分泌失調等，就會增加肝臟的負擔，又加上睡不好、愛生氣，像眼睛痠澀、頭暈目眩這些問題都會出現；所以，人會懂得休息是最重要的。
疲勞過度爆肝猝死 和自律神經失調有關而時有所聞的疲勞過度爆肝導致的突然暴斃猝死，竟也和沒有好好休息、自律神經失調大有關係！李深浦中醫師強調，人的身體有自律神經和隨意神經，腦出血中風導致的血流到血管外面去，那就是自律神經失去了怎麼控制自己，如果随意神經使用過度，自律神經就會没電，臨床上有碰到肝硬化突然爆肝吐血、大便出血，這都有可能是静脈血管已經快要爆了，如果又疲勞又大發脾氣，可能就爆了；所以，大家要好好的對待自己，要懂得適度休息，和和氣氣的與人相處，身體比較不會受傷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59628
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