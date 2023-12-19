板橋酒吧爆肢體衝突！酒客互不認識「打成一團」 2男狼狽遭送辦
昨（18）日凌晨2時許，新北市板橋區南雅西路二段某酒吧，發生一起酒客打架鬥毆事件，38歲的鍾姓男子與23歲的黃姓男子互不認識，而鍾男期間離開酒吧後返回，卻朝黃男出角猛踢，引起黃男憤怒，雙方爆發肢體衝突，黃男持椅子反擊，雙方打成一團，造成鍾男臉部受傷。警方獲報後趕抵，將鍾男送醫救治，所幸無生命危險。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天凌晨，鍾男與黃男於板橋區南雅西路二段某酒吧消費，未料鍾男離開後返回，不明原因出腳朝黃男踢去，黃男也不干示弱，徒手並持店內椅子反擊，雙方頓時爆發嚴重肢體衝突，鍾男臉部被擊中受傷，警方獲報後趕抵現場，隨即制止雙方的衝突，並將鍾男送醫救治。
經警方調查，鍾男與黃男互不認識，研判因酒後爆發衝突，雖然雙方均未提出告訴，但店家提出毀損告訴，2男訊後均被依法移送新北地檢署。警方強調，對治安事件絕不容許暴力、恐嚇或其他非法脫序手段影響選舉，只要發生不法情事，絕對會嚴正執法、決不寬貸，並表示將持續查察不法行為，以淨化選前治安環境。
※【NOWnews 今日新聞
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