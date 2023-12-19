年底出國旅遊這樣刷！最高享11%、8500元回饋　買吹風機等同打6折

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至於搭日韓旅遊使用「一卡通聯名卡」，也有3%現金回饋無上限，第一銀行舉例，以到日本BIC Camera、愛電王、唐吉訶德購物，搭配優惠券享最高17%免稅折扣，以購買最新款Dyson吹風機為例，售價4萬8800日幣，匯率以0.22元換算，再使用17%折扣券與退稅，相當打83折，再加上刷卡的3%回饋，最後花新台幣8644元就可買到，省下約新台幣6000元，相當於台灣官網售價6折價格。
若是到歐洲旅遊買精品，若使用GLORY+世界卡，享海外消費2.2%回饋無上限，而明年起wonderful星璨卡在國內旅行社、航空與指定免稅店，每筆消費享1.5%回饋，於雄獅、可樂與易遊網等旅行社分期滿額再享最高回饋8500元；持商旅卡在Klook與kkday滿額最高享6.6%回饋。另外，刷卡購買機票或旅遊團費，最高享「5000萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及30天「1000萬元海外全程旅行平安保險」。
同樣，因應日本觀光熱潮，玉山銀行「熊本熊卡」在海外一般消費享1%現金回饋外，日本地區消費可再多1%現金回饋無上限，若至指定通路另享加碼5%（每月上限500元），再搭配雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，最高可享8.5%優惠。玉山還攜手日本航空及熊本當地最大的銀行肥後銀行深度合作，除享有機票最高9折外，也提供熊本熊故鄉九州當地許多知名的觀光景點、商場、藥妝以及美食折扣優惠。
另外，台北富邦銀行J卡赴日、韓刷卡消費，最高可享6%回饋，今年底前新戶透過線上申辦J卡正卡，並設定代扣卡費，核卡後45天內累積之一般消費加碼享50%刷卡金回饋，上限300元。聯邦銀行吉鶴卡日幣消費回饋3.5%無上限，New New Bank新戶加碼，綁定聯邦卡自動扣繳，日幣消費最高5%回饋。