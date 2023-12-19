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年底出國旅遊這樣刷！最高享11%、8500元回饋　買吹風機等同打6折

▲年底出國旅遊怎麼省錢，選對信用卡刷，最高享11%回饋，甚至不論機票、海外飯店或團體行程最高可享8500元刷卡金。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲年底出國旅遊怎麼省錢，選對信用卡刷，最高享11%回饋，甚至不論機票、海外飯店或團體行程最高可享8500元刷卡金。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

由於日圓換匯價在相對低檔，日本成為許多國人出國首選，尤其聖誕、跨年假期不少人也打算出國玩一波，銀行持續祭出刷卡優惠，目前不少銀行日韓旅遊仍有3%以上現金回饋，最高還可享11%現金回饋，甚至機票、海外飯店或團體行程最高享8500元刷卡金。以赴日購買最新款Dyson吹風機為例，可省下約新台幣6千元，相當於台灣官網售價打6折價格。不過，由於不少都有刷卡回饋上限、要登錄等限制，使用前最好先了解清楚，才不會看得到拿不到。

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第一銀行統計持卡人消費情形，與去年同期相比，日、韓地區今年暑假期間簽帳金額年成長達66倍，歐洲地區也成長30倍。看好國人海外旅遊商機，第一銀行也全面升級日、韓、歐、美等地刷卡優惠，目前第一銀行iLEO卡海外消費，最高享現金回饋11%，除海外實體店家消費筆筆加碼1%，外幣消費筆筆加碼2%，新戶更可獨享國內外一般消費1%回饋，實體店家加碼2%回饋，線上辦卡 單筆滿1000元再回饋5%，只是每期多有回饋金額限制。

至於搭日韓旅遊使用「一卡通聯名卡」，也有3%現金回饋無上限，第一銀行舉例，以到日本BIC Camera、愛電王、唐吉訶德購物，搭配優惠券享最高17%免稅折扣，以購買最新款Dyson吹風機為例，售價4萬8800日幣，匯率以0.22元換算，再使用17%折扣券與退稅，相當打83折，再加上刷卡的3%回饋，最後花新台幣8644元就可買到，省下約新台幣6000元，相當於台灣官網售價6折價格。

若是到歐洲旅遊買精品，若使用GLORY+世界卡，享海外消費2.2%回饋無上限，而明年起wonderful星璨卡在國內旅行社、航空與指定免稅店，每筆消費享1.5%回饋，於雄獅、可樂與易遊網等旅行社分期滿額再享最高回饋8500元；持商旅卡在Klook與kkday滿額最高享6.6%回饋。另外，刷卡購買機票或旅遊團費，最高享「5000萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及30天「1000萬元海外全程旅行平安保險」。

同樣，因應日本觀光熱潮，玉山銀行「熊本熊卡」在海外一般消費享1%現金回饋外，日本地區消費可再多1%現金回饋無上限，若至指定通路另享加碼5%（每月上限500元），再搭配雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，最高可享8.5%優惠。玉山還攜手日本航空及熊本當地最大的銀行肥後銀行深度合作，除享有機票最高9折外，也提供熊本熊故鄉九州當地許多知名的觀光景點、商場、藥妝以及美食折扣優惠。

另外，台北富邦銀行J卡赴日、韓刷卡消費，最高可享6%回饋，今年底前新戶透過線上申辦J卡正卡，並設定代扣卡費，核卡後45天內累積之一般消費加碼享50%刷卡金回饋，上限300元。聯邦銀行吉鶴卡日幣消費回饋3.5%無上限，New New Bank新戶加碼，綁定聯邦卡自動扣繳，日幣消費最高5%回饋。

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