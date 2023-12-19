MLB／大谷翔平佔據DH恐有負面影響 安排守左外野背後有諸多考量
日籍球星大谷翔平將二刀流天賦帶到了洛杉磯道奇隊，雖然因手肘動刀關係，2024年賽季不會以投手身分登板，但除了打擊之外，道奇總教練Dave Roberts透露讓大谷鎮守左外野的計畫，這一決定背後也藏有許多考量。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平過去效力天使隊期間，主要擔任指定打擊（DH），這一角色是讓他避免場上守備的負擔。然而，道奇隊的DH位置常被用作讓主力球員休息，若大谷長時間佔據DH位置，恐讓主力球員無法輪休；因此，將大谷安排到左外野手位置，不僅能讓其他主力球員輪休，還能最大限度地將他發揮最大價值。
在過去6年當中，大谷翔平僅以右外野手出賽過6場，左外野手僅有1場，加之他去年底接受了右肘手術，最快明年9月才有望恢復投球訓練，但但手術後的大谷明年能否擔任左外野手仍還是個問號。
日本大聯盟作家友成那智指出，道奇球場的左外野距離比一般球場深4公尺，「對剛動手術的大谷而言，這將是一大挑戰，因為界外區域狹窄，處理彈跳球也相對困難，他可能會也會害怕傷勢復發而不敢全力傳球。」
不過，友成那智接著說：「考慮到道奇的左外野曾由守備能力較差的Manny Ramirez擔任，我認為總教練Roberts對大谷的左外野防守並沒有太大期望。」
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