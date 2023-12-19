尾牙頭家別多話！最NG十大獎品：火烤兩用鍋也上榜

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詢問心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(66.2%)、「智慧型手機」(43.3%)、「汽車」(42.5%)，以及「百貨禮券」(34.3%)、「超商禮券」(33.2%)。
還有第六到第十名，又分別為：「機車」(28.7%)、「機票」(22.3%)、「平板電腦」(21.4%)，以及「餐飲現金券」(20.4%)、「珠寶鑽石、黃金」(15.8%)。
相反的，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為：「公司自家產品或服務」(39%)、「米油鹽、調味醬料禮盒」(38.1%)、「茶葉禮盒」(37.3%)，以及「塑身、健身體驗券」(32.3%)、「美容護膚體驗券」(31.4%)。
至於第六到第十名，又分別是：「化妝品、保養品禮盒」(27.7%)、「果汁機、食物調理機」(26.9%)、「廚具、鍋具」(25.8%)，以及「火烤兩用鍋」(22%)、「跑步機」(21.3%)。
其實大家「最擔心」得到的獎品類型，在可複選狀況下，依序為：「生活上完全不會用到的」(68.2%)、「自己還要倒貼金錢的」(56.7%)、「庫存品、滯銷品或股東會贈品」(51.2%)，以及「使用期限快到的」(41.3%)、「很難轉賣或變現的」(38.8%)、「侵犯個人禁忌或覺得觸霉頭」(34.8%)。
還有在可複選狀況下，針對整個尾牙活動，有86.6%的上班族，最期待「抽獎的獎項」；還有78.8%的人期待，「老闆上台宣布加薪，或加碼年終獎金」；也有40.3%期待「與同事同樂的氣氛」；還有33.5%期待「用餐的菜色」；以及有17.1%則期待「表演活動」。
可惜也並非所有吃尾牙的經驗都很愉快！像是上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，前五名分別為：「老闆或主管致詞冗長」(66.1%)、「抽獎獎項不如預期」(52.3%)、「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」(45.6%)，以及「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」(41.8%)、「抽獎獎項大小，有年資、職務限制(區別)」(35.5%)。
而在第六到第十名的「尾牙窘境」部份，又依序分別是：「隔天是上班日，不能盡興參與尾牙」(34.6%)、「表演活動無聊」(33.7%)、「被要求向老闆、主管乾杯致意，並發表年終感言」(32.4%)，以及「尾牙活動時要值班，或有公務要忙」(31.6%)、「與不喜歡的老闆或主管同桌」(30.5%)。