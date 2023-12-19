黑人告大牙「求償千萬」失敗！律師曝「下一步」：翻盤或貼文屬實
▲黑人陳建洲控告大牙加重誹謗，並要求大牙賠償1000萬元，台北地檢署認為罪證不足，19日不起訴大牙。（圖／記者陳明中攝）
記者
張志浩／綜合報導
2023-12-19 11:10:11
前陣子連環爆出的 Me Too 事件陸續進入偵辦階段，黑人陳建州遭大牙（周宜霈）公開發文指控性騷後，陳建州控告大牙加重誹謗，並求償千萬，台北地檢署認為罪證不足，19日不起訴大牙。NONO（陳宣裕）部分，北檢認定其中3名被害人僅有女方單一指述，NONO 否認且缺乏其餘佐證，因此將3案不起訴；另有包括小紅老師在內的7名被害人，則因無管轄權，已陳請台灣高等檢察署核轉被告住居所在地的士林地檢署偵辦，對此律師也針對兩起案件提出看法及推估可能的後續走向。
杰立法律事務所主持律師李孟軒表示，針對黑人控告大牙加重誹謗事件，在流程上，黑人可在收到北檢的不起訴處分通知後，於10天內向地檢署提出「再議」，屆時地檢署會將案件轉送至高檢署審理，因此站在黑人角度，仍持續有機會成功控訴大牙加重誹謗。
至於北檢不起訴大牙，代表「法院認證」大牙的貼文內容屬實嗎？李孟軒指出，目前還不能做出這樣的結論，還是要依據檢方手上傳喚到的證人說詞、對話紀錄等，去審核到底有哪些是客觀事實，不過李孟軒也說明，
若黑人選擇提出再議，且再議也遭到高檢署駁回，才能更進一步去下「大牙PO文有相當確信其為真實，非故意捏造虛偽事實」的結論。 而 NONO 部分，因涉性侵及性騷多名女子，被控性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，北檢認定其中3案Nono 罪證不足，宣布不起訴、另7名被害人因無管轄權無法審理，李孟軒強調，北檢宣布不起訴的3個案件，和黑人的情況一樣，可在10天內提出再議，交由高檢署做後續審理。 ▲NONO 案中，北檢認定其中3名被害人僅有女方單一指述且缺乏其餘佐證，因此將3案不起訴，另7案將核轉被告住居所在地的士林地檢署偵辦。（圖／記者潘千詩攝）
李孟軒指出，類似 Me Too、性騷等案件，很常因為現場無其它證人或錄影錄音佐證而難以判斷事實，因此通常需要被害人針對內容、地點、時間做出明確設定，並有間接證據佐證，才能讓檢方認定被害人傳述的事實沒有不可信或偏頗的情況，但類似這種案件，檢方還是會較偏向被害人的供詞。