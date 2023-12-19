NONO被告侵犯3女「犯罪嫌不足」不起訴 經紀人：還沒收到通知
52歲NONO（陳宣裕）被10多名女性控訴性騷擾和性侵，台北地檢署檢察官於8月、10月兩度傳喚他出庭，經過2個月調查，今（19）日將其中3名被害人提告部分以犯罪嫌疑不足為不起訴處分，另7名被害人的告訴移轉管轄權至士林地檢署繼續偵辦，對此，NONO經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「還沒收到通知，暫時不回應。」老婆朱海君也不回應。
記者楊穎軒、楊慧玲／台北報導
網紅小紅老師6月中爆料，NONO多年前對她伸出狼爪，還有其他10多位受害人，當月底正式對NONO提起性騷擾、強制性交、強制性交未遂、強制猥褻、對未成年少女強制性交等5項罪名，NONO 8月接受首次訊問後以50萬元交保，10月二度被約談2小時，NONO被帶進溫馨室，確認私密處是否符合被害人指述的特徵。
北檢檢察官經過2個月比對，今天偵查終結，認定其中1件強制性交案、2件強制猥褻案僅有女方單一陳述，NONO辯稱沒有印象外也沒有明確證據資料，因此將3案為不起訴處分，另外包括小紅老師在內的7名被害人告訴案件，因為沒有管轄權，已經陳請高檢署核轉被告住居所在地的士林地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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