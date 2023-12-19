▲AFBL平台支持8計畫！多面向推動HIV防治　集結社群影響力朝消除愛滋邁進

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AFBL支持8計畫防治HIV 但台灣1指標未達標仍需努力8項計畫中各個倡議團體都以不同的形式宣導HIV防治，台北市立聯合醫院仁愛院區感染科顧文瑋主任提到，由於不同社群、年齡層的朋友，對HIV的誤解不盡相同，透過多元的形式可以接觸到不同的族群，這也是民間團體之所以重要的原因，因為公衛單位再怎麼努力，其實內容都不夠貼近社群的需求。
HIV倡議團體跳脫傳統框架以不同的內容、特色傳遞衛教防治觀念，在各界努力下，台灣在防治上也有很大的進步。根據疾管署資料顯示，在聯合國愛滋規劃署所訂定的2030年95-95-95目標上（95%感染者知道自己已被感染；95%感染者接受治療；95%感染者治療後測不到病毒），台灣已有2項達標。
不過，第1項指標「感染者知道自己已被感染」上，台灣僅有90%，尚未達到95%目標還須持續努力 。在這部分未來該如何改善呢？高雄榮民總醫院感染科林錫勳主任表示，第一，主要是很多人都不知道自己有感染風險，所以政府做了很多努力，包括免費匿名篩檢、到家 服務篩檢等，除此之外「去歧視」也是非常重要的。
歧視、汙名是因不了解HIV 影響篩檢意願更增加風險許多人會因為不認識HIV，貼上汙名化的標籤，進而害怕接受篩檢，因此林錫勳主任認為，將疾病去汙名化、去歧視可以增加民眾篩檢意願，讓台灣在第一項指標獲得更大的進步。
台灣紅絲帶基金會林頂顧問也認為，汙名化最主要就是因為對疾病不瞭解，因而感到害怕、恐懼、有所成見，而對疾病的不瞭解也會造成漠視，認為HIV跟自己完全沒有關係，但HIV基本上還是由一些特定行為所引起的，比如性行為，大部分的人都會有這樣的需求，如果漠視、忽略保護的話，那就有可能會受到感染。
AFBL盼提升總體性健康 正向看待「性」、重視HIV篩檢「性」是人類的部份需求，更是孕育生命的源頭，因此民眾不可輕忽「性健康」的重要性，它也是愛滋防治中相當重要的一環，今年AFBL平台便把「提升總體性健康」加入3大願景中，希望民眾重視並以正向的態度看待。
成功大學醫學院國際事務副院長柯乃熒強調，其實1994年世界衛生組織就認為性健康是人權，它不只代表沒有疾病，還包含每個人與所愛之人間的快樂、尊重，當整體性健康的品質提升後，生活品質一定會全面提升，如果每個人都能意識到性健康的狀況，定期篩檢，相信第一項指標台灣很快就能往上衝。
另外，東海大學社工系徐森杰助理教授也提醒「防護」的重要性，因為沒有落實普遍性防護原則，就有可能感染其他疾病，面對所有病毒保持距離、戴口罩、接觸體液時洗手或戴套等都很重要，當然也要固定做檢查，現在檢查相當方便，而且HIV感染「U=U」，病毒量測不到就不具傳染力，也不用過度擔心。
AFBL籲各界共同努力 為感染者打造更好的未來HIV感染已是治療便能獲得良好控制的疾病，民眾應透過篩檢盡早發現避免延誤診斷，AFBL評審委員及HIV倡議團體們也呼籲，HIV防治需要各界一起努力，希望社會能零歧視，讓感染者擁有更好的未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60299
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