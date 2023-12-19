柯文哲稱民進黨政府卡大巨蛋一年　林洲民駁：他沒守法讓遠雄得逞

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對於為何出席該活動，林洲明表示，經濟是國家強大，文化使國家偉大，台灣是個以文化立國的國家，民進黨總統候選人賴清德、吳思瑤就是這個重要政策的推手，「我當然挺他們」。
至於為何不挺柯文哲文化政策？林洲民回應，柯文哲的文化政策，他認為到今天都還看不清楚、也還沒有看到成果。
針對柯文哲稱民進黨政府硬卡大巨蛋1年多，林洲民反駁說，當然不是，這件事情歷史自有清楚的定論，大巨蛋的問題在於，第二任的柯市府並沒有堅持守法，而讓遠雄得逞，「這個事情歷史自有定論」，他覺得柯市長相當可惜，他認真、但他沒有團隊，沒有清楚的政策，歷史也會自有公論的。
媒體追問，大巨蛋現在已經開幕，是否還認為大巨蛋危險的？林洲民說，大巨蛋的問題是沒有完成應該要做的防災電腦模擬，「沒有完成這是事實，但我們讓它開幕了」。
林洲民直言，這當然是不對的，世界上沒有一個城市、沒有一個國家會縱容這樣的事情發生。
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