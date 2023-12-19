農曆過年清艙價！可樂旅遊18888首爾4日、易遊網北海道賞櫻免2萬
距離明年農曆過年放假7天只剩倒數2個月，旅遊業者紛紛推出清艙價促銷優惠！可樂旅遊最低18888元玩首爾4日、釜山5日更是低至1萬5有找，4條「免2萬」划算行程一次整理；易遊網則幫民眾準備好明年北海道賞櫻季機票，4月中下旬出發來回含稅19,392元起，2萬元有找先搶先賺到。
記者蕭涵云/綜合報導
📌農曆過年清艙價促銷！可樂旅遊最低18888元玩首爾4日 4條「免2萬」行程一次整理
◾️ 首爾最美燈節4日18888元起
樂天雙主題、韓服遊古宮、兩晚住五星、首爾最美燈節4日18888元起
◾️ 噴泉冰柱節青瓦臺5日19000元起
清州韓國、噴泉冰柱節、滑雪採草莓、公州公山城、城安街青瓦臺5日19000元起
◾️ 釜山甘川洞積木村4日14888元起
摩天樓觀景臺、海岸觀光列車、世界文化遺產、甘川洞積木村4日14888元起
◾️ 釜山樂天世界4日19888元起
樂天世界、海岸觀光列車、機張長腳蟹、加耶王國塗鴉秀4日19888元起
◾️ 日本東京5日、北陸富山飛驒4日、合掌村6日「低至5萬內」
迪士尼雙樂園、淺草觀音寺、箱根大涌谷、蘆之湖海盜船5日48800元起；御在所樹冰纜車、庄川峽遊覽船、牧歌之里戲雪、飛驒名花雙點燈4日40800元；名花彩燈祭、合掌村兼六園、惠那峽遊覽船、新穗高溫泉香6日49500元起。
📌明年日本賞櫻季先卡位！易遊網北海道來回機票「2萬有找」
不少民眾已在超前部署、規劃明年造訪日本櫻花季，易遊網推薦賞櫻機票下殺免2萬元，4月中下旬出發的傳統航空，北海道機票來回含稅19392元起；賞櫻期間飛首爾來回含稅還「最低萬元有找」，連清明連假出發含稅也只要15432元起，比飛東京票價便宜一半。