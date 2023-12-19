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影／不是科目三！尾牙秀熱門舞蹈出爐　內行曝自學選這首最簡單

▲大熊老師指出，比較熱門的表演歌曲，像在南韓藝人部分，有ITZY的「CAKE」、(G)I-DLE的「Queencard」；至於台灣藝人的話，多數選擇蔡依林的「OH LA LA LA」，藉由這些輕鬆的歌曲，希望來年會有美好的事情發生。（圖／記者許若茵攝，2023.12.19）
▲大熊老師指出，比較熱門的表演歌曲，像在南韓藝人部分，有ITZY的「CAKE」、(G)I-DLE的「Queencard」；至於台灣藝人的話，多數選擇蔡依林的「OH LA LA LA」，藉由這些輕鬆的歌曲，希望來年會有美好的事情發生。（圖／記者許若茵攝，2023.12.19）

記者許若茵／台北報導

有些人坐著看尾牙表演，但有些人可能會被公司要求上台表演，自學舞蹈又擔心花錢花時間，蜻蜓舞蹈教室店長大熊老師接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，(G)I-DLE的「Queencard」或是蔡依林的「OH LA LA LA」都簡單易學又洗腦，具有表演效果，是不錯的選擇。

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雖然龍年過年比較晚，擁有近16年教學經驗，專接尾牙表演的「DFD蜻蜓舞蹈教室」店長大熊老師透露，由於不少企業恢復實體尾牙活動，今年接案狀況明顯觸底反彈了，畢竟前三年因為疫情關係，一度碰過整個尾牙檔期演出案量掛零的窘境。

大熊老師表示，比起疫情爆發前的全盛時期，現階段算是回溫7至8成左右，至於在客戶業種部分，暫時以銀行壽險業、電子業、不動產業較多。

大熊老師並指出，比較熱門的表演歌曲，像在南韓藝人部分，有ITZY的「CAKE」、(G)I-DLE的「Queencard」；至於台灣藝人的話，多數選擇蔡依林的「OH LA LA LA」，藉由這些輕鬆的歌曲，希望來年會有美好的事情發生。

大熊老師接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，曾經聽過有歌手在百貨業年終上唱「沒有明天」，後來遭到罵翻，主管非常生氣，日後都決定不再與該歌手合作。

不過舞蹈限制較少，大熊老師觀察，近年來尾牙舞蹈表演主要以韓國舞蹈為主，比較多是曲風活潑、熱鬧、容易洗腦讓大家記住，他也發現，許多高階主管對於表演非常熱衷，反倒是新進員工反而覺得有壓力，有些公司會給表演福利，甚至有上萬的紅包，可也有小公司要員工自己貼錢學舞蹈，疫情之後他也很少接到小公司的尾牙了，研判是疫情改變消費習慣。

被問及若要自學舞蹈，大熊老師推薦，(G)I-DLE的「Queencard」不用花太多時間就可以學，像是蔡依林的「OH LA LA LA」也不錯，都是比較洗腦的歌曲，動作簡單也有表演效果。

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