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北檢傳喚5證人！貝童彤：大牙曾拜託她座位「離黑人越遠越好」

▲貝童彤（右）為周宜霈（左）出庭作證（圖／NOWnews資料照，中天提供） 
▲貝童彤（右）為周宜霈（左）出庭作證（圖／NOWnews資料照，中天提供） 

記者潘千詩／台北報導

台北地檢署偵辦「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈涉嫌妨害名譽案件期間，曾傳喚5名證人，包含：貝童彤、黑人的前經紀人、當時同行前往香港的化妝師、大牙的前經紀人等人前來作證，其中，貝童彤說她在安排婚禮座位時，大牙有要求座位離黑人越遠越好；大牙前經紀人則說，他對於黑人敢提告「感到不舒服」。

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貝童彤證稱，大牙2015年就曾跟她提及遭黑人騷擾的事，有提到「鬆一下」、從後面熊抱、你范范姐就不愛那種事等情；她還記得在自己婚禮安排座位時，大牙曾跟她說，座位「要離黑人越遠越好」「絕不想碰面」。

貝童彤還說，雖然擔心作證可能會招來不當壓力，也對於大牙因為發文反致喪失工作機會、生活不好過的情形感到擔心及生氣，因大牙原先是堅強勇敢的，現在變的脆弱。

另外，大牙的前經紀人證稱，大牙曾在2014年間向他提及之前與黑人主持節目時，遭黑人在香港飯店間內騷擾，問大牙要不要「鬆一下」，而且還不只一次提到此事，合作期間只要有類似議題，大牙就會再提一次，認為大牙終於敢在臉書揭露，對黑人敢提出妨害名譽告訴感到不舒服。

而當時與大牙、黑人等人同行前往香港的化妝師也證稱，當時回飯店後，他先回房間拿面膜要給大牙，之後前往大牙房間，一開門就看到大牙驚恐的樣子，大牙有告訴他們黑人剛剛在她房間從後抱她，要求「鬆一下」又不願離開等細節，正當大家在討論黑人怎敢如此之際，大牙就接到電話，並以唇形示意是黑人來電，要大牙去黑人房間看DVD。

檢察官認為，大牙只是在說親身經歷，無妨害名譽故意，因此不起訴。

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