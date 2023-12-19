蘋果宣布停售2新款Apple Watch！血氧專利惹糾紛 境外銷售將持續
Apple Watch血氧偵測功能扯上專利糾紛，蘋果公司發聲明宣布，官網將從本週21日起、實體門市從24日起，先後停售Apple Watch Series 9和Ultra 2；不過，美國境外的銷售將持續進行。
記者鄭妤安／台北報導
蘋果自2020年起，開始在Apple Watch加入血氧功能，然而，美國國際貿易委員會（ITC）於今年10月裁定，蘋果侵犯醫療設備製造商Masimo的2項專利，且涉及5項獨立專利侵權行為。
政府主管機關針對該裁決展開為期60天的審查，審查期將於 12月25日結束，意思是白宮需在25日以前，決定是否駁回 ITC的禁令。蘋果指出「強烈反對這項命令」，目前正在尋求一系列法律和技術方案，以確保客戶能夠繼續使用Apple Watch。」
蘋果旗下Apple Watch系列智慧手錶穩居全球市佔率霸主的地位，近年來健康功能已逐漸成為蘋果智慧手錶的重要賣點，卻也同時展開與醫療設備商展開競爭關係。
蘋果股價剛於上週衝上歷史新高，每股漲至197.96美元，專利事件爆發後，18日盤中股價下挫1%以上，收盤下跌0.85%，每股195.89美元；Masimo盤中股價則一度勁揚超過5%，揍後收漲3.16%，每股115.22美元。