營養專法等40年三讀通過！ 《營養及健康飲食促進法》假消息最高罰30萬
【健康醫療網／記者吳儀文報導】《國民營養法》立法擬議近40年後，塵封已久遲遲沒有實際進展的法案終於在各界聯署推動下，於12月15日立法院三讀通過《營養及健康飲食促進法》。條文包含4大面向，包含行政支持系統、確保健康飲食、營造健康飲食支持環境、推動營養及健康飲食教育等。
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另外條文也規定，任何人不得利用廣告或其他方法，傳播不實營養及健康飲食消息，若有影響人民健康之虞者，直轄縣市主管機關應令其限期改正，屆期未改正者，處新台幣3萬元以上，最重可處新台幣30萬元罰鍰，並得按次處罰至改正為止。
「營養專法」三讀通過 條文包含4大面向《營養及健康飲食促進法》在各界關注下，終於完成三讀程序，賦予我國推動營養及健康飲食促進之法源依據，透過專法之訂定保障健康飲食的選擇機會、確保飲食與營養資訊的透明化、有系統地推動飲食與營養教育、營造正向健康的飲食文化。
國健署說明，《營養及健康飲食促進法》共計6章節26條，分為以下4大面向：
明定各級主管機關之職責及分權，專責單位或人員於社區辦理營養及健康飲食促進工作，於社區導入營養教育；邀集民間團體、專家學者、食品業者及農產業者代表召開營養諮詢會；主管機關及各目的事業主管機關應逐年編列預算，辦理有關營養及健康飲食之促進及衛教宣導工作。
- 完備行政支持系統：
完備營養調查等基礎資料及研究，訂定人民營養及飲食建議攝取基準，將營養問題納入社會救助補助計畫，以及鼓勵添加特定營養成分。
- 確保健康飲食：
輔導研發健康飲食及以在地農產品為主原料之食品；營養及健康飲食教育納入相關人員之在職訓練或繼續教育課程；推動健康採購；獎勵建置健康飲食環境。
- 營造健康飲食支持環境：
鼓勵辦理營養及健康飲食教育；營養及健康飲食教育列入機關（構）、學校、幼兒園、民間機構或法人之輔導項目；禁止傳播不實之營養及健康飲食消息。
- 推動營養及健康飲食教育：
未來結合產官學民媒 共造健康飲食支持環境不健康飲食所造成的營養不均衡，對國人健康影響甚大，而傳播不實營養或健康飲食消息，也會影響國人健康。立法院三讀通過《營養及健康飲食促進法》使營養及健康飲食支持環境的建構、國人營養健康的促進等，將帶來更進一步地進展。
國健署署長吳昭軍表示，未來將會透過跨部會合作，偕同各地方政府，結合產、官、學、民、媒，擴大推展營養及健康飲食各項工作，共同建構健康飲食支持環境，提升人民營養及健康飲食知能，促進國人營養健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60276
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