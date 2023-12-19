日本2024年櫻花期預測！賞櫻攻略快收藏　盤點「熱門3區域」景點

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📍東京
東京賞櫻熱點除了大家熟知的淺草寺、目黑川、新宿御苑外，還有可乘坐花筏賞櫻的千鳥淵與川越新河岸川，當櫻花花瓣飄落在河面，乘著輕舟漫遊在粉紅河道上，彷彿整個世界都是粉紅色的。
📍京都
想要感受傳統和風櫻景，京都的清水寺、醍醐寺、平安神宮等，不僅是著名的賞櫻名所，更是日本重要文化遺產，在櫻花盛開時期，為莊嚴宏偉的歷史建築注入一絲柔情。
📍北海道
若想一睹北國櫻花風采，北海道櫻花季預計4月中下旬展開，人氣追櫻景點像是有：函館必訪景點五稜郭公園，星形城墎周邊種植超過1,600株櫻花樹，滿開時就像是一顆粉紅星星，閃耀動人；還有綿延7公里的二十間道路櫻花林蔭大道，3千株櫻花樹在道路兩側綻放，搭配遠處的日高山脈為背景，優美景象曾被選為是「日本百大道路」，是北海道賞櫻不容錯過的必訪勝地。
易遊網提到，明年有赴日賞櫻計劃的民眾，建議現在就可開始著手規劃，才有機會搶先買到便宜機票。以傳統航空來看，3月中旬出發的東京機票，來回含稅13,661元起，大阪來回機票含稅13,632元起，而4月中下旬出發的北海道機票，來回含稅則是19,392元起，距離日本賞櫻季還有3到4個月的時間，有賞櫻計劃的旅客建議一定要提前先購票。
針對賞櫻勝地「武陵農場」，花期已預計將從2月9日開始，易遊網【武陵農場+福壽山農場 豐富2天】保證入住「武陵山莊」或「福壽山農場」，限量保留房每人10,800元起，早鳥每人再折500元。可樂旅遊也推出「武陵浪漫櫻花季」，1日遊部份最低每人1,799元起；2至3日行程，入住宜蘭每人3,899元起、入住武陵賓館或福壽山農場每人5,688元起，若是想要自由行的民眾，則可以參考4人成行的2日遊武陵賞櫻行程，費用包含巴士（或巴士+火車）來回、住宿與其餐食、武陵農場門票，每人4,999元起 。