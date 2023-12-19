好康來了！中壯年免費流感疫苗施打 盧秀燕宣佈明釋出6千劑
今年公費流感疫苗全國已超過600萬人次施打，台中市除了中央配發，市府也自行採購少量疫苗。台中市長盧秀燕今宣佈釋出6千劑疫苗，自明（20）日起，18歲到49歲的市民可以帶身份證、健保卡到衛生所免費施打。目前自費疫苗在850至1500元不等，前往台中市各衛生所施打免費疫苗，還會隨機獲贈聖誕驚喜包。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕今（19）日在市政會議表示，今年剛解封、民眾將口罩拿下，為強化防護力，除了中央公發、補助的疫苗，市府也自己買了一些。上星期高中以下校園施打完畢後，疫苗還有餘量，因此自明天開始，下修到18至49歲也可以施打，「等於就是全齡了」。市民可到各區衛生所施打公費疫苗，還會有聖誕驚喜包隨機發送。
今年公費流感疫苗自10月2日開打，50歲以上成年人可免費施打，依疾管署統計，至12月中旬累計已接種600萬人以上。衛生局長曾梓展補充，台中市有82萬劑公費流感疫苗，提供50歲以上、18歲以下市民施打，目前尚存6萬劑；市府另購1萬多劑備用，目前剩6千劑，明天釋出的是這6千劑，若年底公費疫苗仍有餘額，將請示中央是否開放給中壯年人免費施打。