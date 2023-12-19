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第二型糖尿病拒服藥　醫警告：心血管、視網膜病變恐上門

▲醫師吳佾璇提醒，糖尿病若未能好好控制，恐引起心血管疾病、腎臟及視網膜等病變問題(圖／醫院提供2023.12.19)
▲醫師吳佾璇提醒，糖尿病若未能好好控制，恐引起心血管疾病、腎臟及視網膜等病變問題(圖／醫院提供2023.12.19)

記者柳榮俊/台中報導

38歲張姓補教老師平時除上課外鮮少運動，加上壓力大，晚上經常吃宵夜，體重直線上升，參加健檢時發現血糖偏高，醫師建議藥物控制，但他認為還年輕沒有定期追蹤服藥，直到日前他看課本時變得模糊，且精神容易萎靡疲勞，連忙就醫檢查，結果血糖飆高到260，讓他後悔不已，直嘆早知如此，何必當初。

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亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師吳佾璇表示，門診經常遇到初診斷「第二型糖尿病」的病人，會經常提出「醫師，我一定要吃藥嗎？」或者「藥要吃到什麼時候？」，甚至「我沒有不舒服為什麼吃藥？」、「不吃藥會怎麼樣？」等問題，之後就會消失一段時間，等到病情加重，才又看到患者面露羞澀回診就醫。


據中華民國糖尿病學會建議，非懷孕成年人糖尿病的治療目標為，「糖化血色素」< 7.0 % (需個別化考量)、「空腹血糖」介於 80~130 mg/dl、飯後血糖介於80~160 mg/dl，但不少民眾得知患病當下，會出現拒絕接受、不願承認的心情，因而抗拒改變，也不願服藥治療，導致後續衍伸出更多問題，包括心血管疾病、腦血管疾病、腎臟病變、周邊神經病變、視神經病變等等。


吳佾璇指出，糖尿病需要長時間追蹤與治療，即便沒有察覺異狀，本身也要有長期抗戰的心理準備，治療期間醫師會根據疾病嚴重程度、病人年齡及身體狀況，考量調整藥物劑量。


因此吳佾璇強調，藉由完整的糖尿病照護如控制血壓、血脂肪、杜絕不良習慣如抽菸飲酒，並調整生活作息、維持健康飲食，搭配減重、運動等方式多管齊下，才是治療高血糖的基本原則，以減少或延緩發生糖尿病併發症。


最後她提醒民眾，隨著網路資訊發達，病人普遍對疾病都有基本的認識及想法，在治療方面若有疑問，不妨多與醫師討論，提出個人的喜好與價值觀，讓醫師規劃較為彈性且可行的解決方案，創造雙贏，但切記必須遵照醫囑按時服藥，用藥中如有不適應，也要與醫師討論，切勿自行停藥或減藥，才能打贏這場戰役。

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