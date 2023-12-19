侯辦發布影片揭賴清德無能又騙票　三問台獨立場

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黃子哲也說，更何況台南近來爆發88槍擊案件、學甲爐渣案，台南在民進黨長期執政下，弊案叢生、黑金猖獗，染黑、染黃、政商勾結的醜聞層出不窮，讓台南市民蒙羞，由此可見，貪腐無能就是賴清德最大的標籤。
「蚊子都治不好，怎麼治國？」鍾沛君痛批，2015年賴清德執政的台南市，爆發22000餘例的登革熱，造成112位市民死亡，到了2023年，台南市的登革熱並例數仍然高達20000餘例，蚊子來、觀光客不來，公衛出身的賴清德難道不覺得可恥？但賴清德當時兩百多天不進議會備詢，至今也沒有給台南市民一個道歉，未來怎麼能指望當總統後，能受到完善的監督？
對於賴清德台獨立場的轉變，黃子哲問，擔任國大代表時台灣獨立、行政院長時務實台獨、選總統後又說不用另行宣布台獨，到底哪一個才是真正的賴清德？檢視賴清德從過去到現在對主權的立場，他就為了選票騙來騙去的「雙面lie」，一邊騙中華民國的票、一邊騙台灣共和國的票，台獨金孫變「台獨金光黨」，「選前暫時忍耐、選後台獨就來」；「看起來水水、其實是雙面刀鬼。」
黃子哲也公開三問賴清德：一、2007年民進黨通過正常國家決議文，要推動正名、制憲、建立台灣共和國，這是不是就是賴清德要的台獨？二、賴清德說台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，那台灣獨立日是哪一天？三、美國重量級學者呼籲賴清德終結台獨黨綱，那你要不要放棄台獨主張？請賴清德好好回應，不希望台獨金孫，禍延子孫。
李明賢也說，一個人的政治立場不只是意識形態，而是必須從一而終，1997年時任國大代表的賴清德當，主張「台獨萬歲」，擔任台南市長、行政院長時，則自稱務實的台獨工作者，然而到了大選，卻修正立場，稱「台灣沒有統獨的問題，不用另行宣布台灣獨立」，這根本就是在騙選票、賴清德在騙過去的自己。大家都知道台獨會帶來兵凶戰危，要不要廢除台獨黨綱，就一句話，請賴清德直球對決。
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