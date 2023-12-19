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南市登革熱階段任務達成 黃偉哲：感謝每位市民及防疫人員

▲臺南市政府頒發感謝狀給第一線守護市民健康的區長及里長及防疫人員（圖／臺南市政府提供）
▲臺南市政府頒發感謝狀給第一線守護市民健康的區長及里長及防疫人員（圖／臺南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

近期登革熱疫情趨緩，臺南市政府日前宣布自今(112)年12月中旬起，調整戶內外化學防治方式，針對單一確診個案，採半徑50公尺戶內氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)防治，並配合半徑100公尺戶外化學防治；針對曾以熱煙霧機執行戶內化學防治過之區域，間隔14日後倘再出現確診病例，則改以強制孳生源清除取代噴藥，執行過程中如發現有陽性孳生源(孑孓)或病媒蚊之家戶，則再進行氣霧式殺蟲劑防治。

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臺南市長黃偉哲表示，登革熱防治工作必須由政府及全民共同參與。他首先感謝這段期間每一位配合防疫政策的市民朋友，以及市府防疫同仁與國軍官兵的辛勞付出，還有一群站在防疫最前線守護市民健康的區長及里長，大家不分平假日，齊心投入防疫。他也感謝中央大力提供資源支持，讓地方防疫工作的運作能夠更順暢。

▲臺南市長黃偉哲視察排水孔內外環境巡檢和孳生源是否根除（圖／臺南市政府提供）
▲臺南市長黃偉哲視察排水孔內外環境巡檢和孳生源是否根除（圖／臺南市政府提供）
臺南市政府表示，參考疾病管制署及專家建議，市府將戶內化學防治改以氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)方式執行，噴霧罐噴完後，家戶內地面和家具表面不會有黏膩情形發生，容易清潔打掃，只要經過充分通風後，以濕布擦拭即可。市府並提醒大家在執行氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)防治時，如有飼養水生生物，水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，人員和寵物務必帶離現場，其餘物品以報紙或布大略掩蓋即可，切勿使用養生膠帶過度包覆，此舉將會形成病媒蚊絕佳的庇護所，進而導致化學防治成效不彰，不但危害自己和家人甚至鄰近居民健康，更增添社區疫情蔓延擴散風險。


臺南市政府提醒，市民朋友切勿因為疫情趨緩而輕忽，仍應徹底落實家戶內外環境巡檢和孳生源清除，尤其是容易忽略的花瓶、底盤、水生植栽、水桶、水缸、瓶罐、帆布、廢棄輪胎等容器，如不使用應儘快清除，尚在使用中之容器應妥善收置或加蓋密閉，以免無意間積水孳生病媒蚊幼蟲，危害自己和家人的健康。

▲臺南市政府表示12月中旬起熱煙霧機執行戶內化學防治過之區域，間隔14日後倘再出現確診病例，則改以強制孳生源清除取代噴藥（圖／臺南市政府提供）
▲臺南市政府表示12月中旬起熱煙霧機執行戶內化學防治過之區域，間隔14日後倘再出現確診病例，則改以強制孳生源清除取代噴藥（圖／臺南市政府提供）
臺南市政府呼籲，加強自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535(伊默克)等有效成分之防蚊藥劑，在家時亦可善用捕蚊燈、電蚊拍、殺蟲劑、防蚊掛片等各式工具，多管齊下消滅病媒蚊，避免被病媒蚊叮咬進而感染登革熱，另如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。「臺南市政府 廣告」

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