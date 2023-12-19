南市登革熱階段任務達成 黃偉哲：感謝每位市民及防疫人員

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臺南市長黃偉哲表示，登革熱防治工作必須由政府及全民共同參與。他首先感謝這段期間每一位配合防疫政策的市民朋友，以及市府防疫同仁與國軍官兵的辛勞付出，還有一群站在防疫最前線守護市民健康的區長及里長，大家不分平假日，齊心投入防疫。他也感謝中央大力提供資源支持，讓地方防疫工作的運作能夠更順暢。
臺南市政府表示，參考疾病管制署及專家建議，市府將戶內化學防治改以氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)方式執行，噴霧罐噴完後，家戶內地面和家具表面不會有黏膩情形發生，容易清潔打掃，只要經過充分通風後，以濕布擦拭即可。市府並提醒大家在執行氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)防治時，如有飼養水生生物，水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，人員和寵物務必帶離現場，其餘物品以報紙或布大略掩蓋即可，切勿使用養生膠帶過度包覆，此舉將會形成病媒蚊絕佳的庇護所，進而導致化學防治成效不彰，不但危害自己和家人甚至鄰近居民健康，更增添社區疫情蔓延擴散風險。
臺南市政府提醒，市民朋友切勿因為疫情趨緩而輕忽，仍應徹底落實家戶內外環境巡檢和孳生源清除，尤其是容易忽略的花瓶、底盤、水生植栽、水桶、水缸、瓶罐、帆布、廢棄輪胎等容器，如不使用應儘快清除，尚在使用中之容器應妥善收置或加蓋密閉，以免無意間積水孳生病媒蚊幼蟲，危害自己和家人的健康。
臺南市政府呼籲，加強自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535(伊默克)等有效成分之防蚊藥劑，在家時亦可善用捕蚊燈、電蚊拍、殺蟲劑、防蚊掛片等各式工具，多管齊下消滅病媒蚊，避免被病媒蚊叮咬進而感染登革熱，另如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。「臺南市政府 廣告」