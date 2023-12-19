強納森梅傑斯家暴罪成立！漫威火速切割「征服者康」確定換人演
34歲好萊塢影星強納森梅傑斯（Jonathan Majors），曾演出《洛基》、《金牌拳手3》以及《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》大反派「征服者康」受矚目，3月因涉嫌襲擊和騷擾婦女被逮、當天獲釋，重創演藝事業；美國時間昨（18）日判決出爐，強納森家暴、騷擾罪名成立，判刑訂於2024年2月6日宣佈，最高可處1年監禁。漫威影業與迪士尼聞訊火速切割，立刻解雇喬納森。
記者黃雅琪／綜合報導
今年3月25日，強納森梅傑斯、30歲同居女友葛莉思賈巴里（Grace Jabbari）從酒吧搭計程車回家途中爆發爭執；葛莉思出庭指稱，當時她看見強納森手機傳來一封「我多麼想親你！」的曖昧簡訊，因此搶他手機要查看，此舉激怒強納森，對她勒頸、敲頭等暴力行為。葛莉思事後報警並驗傷提告，強納森當場被捕。
根據《Hollywood》報導，6名陪審團歷經3天約4小時審議後做出裁決，判處強鈉森梅傑斯三級魯莽傷害罪（Reckless Assault）、騷擾罪成立，三級故意傷害罪、加重騷擾罪則不成立；判刑訂於2024年2月6日宣佈，最高可處1年監禁。強納森透過律師發聲明：「期待完全洗清自己的罪名！」暗示可能再提上訴。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁