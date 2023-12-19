趙少康爆成大沒轉播「當場發脾氣」！柯文哲酸：不要以為還是名嘴
國民黨副總統候選人趙少康今（19）日本來要到台南成功大學演講，但是傳出趙競選團隊就媒體協力與直播事宜無法達成共識，最終取消活動，趙少康還爆料民眾黨候選人柯文哲因為無法直播而動怒。對此，柯文哲今日表示，趙少康還以爲自己是名嘴，到處亂講，但是也坦言選前一個月學校對於邀請候選人進校園演講都有所顧慮。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在全國競辦舉行國家治理政見記者會，媒體詢問趙少康稱柯文哲因成大沒轉播「當場發脾氣」，與主辦單位之爭是不爭的事實，柯文哲表示，趙少康現在要弄清楚自己目前的身分，是名嘴還是副總統候選人？不要到每個地方都以為那邊是「少康戰情室」，就開始亂講一通，既然成大的學生都出來澄清，當事人出來講就好。
柯文哲進一步說，「你現在是副總統候選人，不要還以爲自己是名嘴，不要隨便講講，這壞習慣。」
媒體追問趙少康去成大與東華大學演講都喊卡一事，柯文哲表示，一般來講，在選前一個月學校都會有顧慮，不希望政治進入校園，「我相信現在我要去校園演講也不太容易，大家還是會顧忌。」
至於趙少康到台大演講被網友酸聽眾都白髮蒼蒼，是EMBA，柯文哲表示，搞不好真的是EMBA，那也沒辦法，有人要來聽就好，這個是口水戰，他不想批評。