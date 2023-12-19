逾百萬元名錶在機場失竊！中國商人赴大馬旅行 放後背包首飾被偷
中國公民在今年12月1日起獲得馬來西亞的免簽待遇，前往馬來西亞的中國旅客增多，然而也傳出貴重物品失竊案。一名中國商人前往馬來西亞旅遊時，在機場上廁所出來後發現背包拉鍊意外被打開，他到民宿後才發現價值超過60萬人民幣（約等同於新台幣260萬元）的名錶、金飾和金鑲玉手鍊遭竊，讓他趕忙報警。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據馬來西亞媒體《中國報》，一名35歲的中國王姓商人將貴重珠寶放在一個白色小袋，並妥善收在背包第一個隔層的內袋裡後，在13日凌晨2點20分從北京飛往吉隆坡，在早上8點50分左右飛抵吉隆坡國際機場第二航廈，準備展開為期10天的馬來西亞之旅。
從海關出來後他先前往廁所更換衣服，出來後跟他同行的朋友發現他的後背包拉鍊沒關好，當時他不以為意，關上後便和朋友搭乘計程車前往下塌的酒店放置行李，直到隔天他要戴手錶時才驚覺裝著貴重物品的袋子不翼而飛。
王姓商人在15日前往雪邦警察總部報案，雖然機率渺茫，但仍希望馬來西亞警方能協助尋找失竊的物品。據悉，他放在後背包的名錶、金飾和金鑲玉手鍊都要價不斐，共計超過60萬人民幣（約等同於新台幣260萬元）。