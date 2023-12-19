以色列3人質遭誤殺！曾關在一起　泰籍生還者悲憶：大家相互扶持

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Wichian Temthong聲稱，隨著槍聲越來越大，他也越來越害怕，突然一群持槍的人衝了進來，其中一人手中還拿著一枚手榴彈，開始用槍托毆打建築物裡的泰國人，儘管Wichian Temthong大喊自己來自泰國，並將雙臂抬高，但他還是一直被打，之後就被帶到加薩一處地底隧道關起來。
Wichian Temthong回憶自己被關押的51天是如何漫長，身為在場唯一的泰國人，又不會說英語的他，只能透過畫畫和手勢來與其他囚犯溝通，大部分的時候一天只有一餐可吃，有時還只是一小塊麵包甚至一顆乾棗，水的供應也十分有限。
那段時間支撐著Wichian Temthong的，除了對家人的思念以外，就是其他幾名以色列人質的安慰，包含後來遭以軍誤殺的哈伊姆（Yotam Haim）、沙姆利茲（Alon Shamriz）和塔拉爾卡（Samer Talalka），雖然他並不能理解對方說的話，但也會試圖透過肢體語言和他們交流。
Wichian Temthong指出，或許因為他是外國籍，哈馬斯對待他還不算太過分，但其他以色列人質不時會遭到毆打。就在被綁架51天後，哈馬斯突然告知他可以回家了，接著自己就被轉移給紅十字會，越過加薩邊境進入埃及，但與自己作伴的3名以色列人仍然被關押。
返回泰國後，Wichian Temthong透過媒體報導看見3名遇害人質的照片，認出他們就是曾與自己一起被關押的「同伴」，也著實為他們的死訊難過，不過接下來，Wichian Temthong得先設法還清龐大的債務，如仲介代墊前往以國的費用23萬泰銖（約新台幣20.6萬元），因為他根本還沒在以色列工作多久就被綁架了；由於他在泰國當地的薪水太低，不足以養家及還債，因此之後仍不排除會遠赴以色列打工賺錢。
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