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台南警跨區破獲選舉賭盤金流達千萬

▲永康分局查獲簽賭網站據點，查獲賭資現金新臺幣276萬8072元、電腦2台、手機2支、賭博金流1415萬元等證物（圖／台南市政府警察局永康分局提供）
▲永康分局查獲簽賭網站據點，查獲賭資現金新臺幣276萬8072元、電腦2台、手機2支、賭博金流1415萬元等證物（圖／台南市政府警察局永康分局提供）

記者陳銘洲/台南報導

台南市政府警察局永康分局執行3波查緝賭博專案行動，其中與嘉義警方籌組專案小組，至嘉義的經營處所查緝以鄭嫌為首的簽賭網站，並當場查獲簽賭網站4件、賭資現金新臺幣276萬8072元、電腦2台、手機2支、傳真機1台、簽注單1疊、存簿2本，賭博金流1415萬元等證物，16日將鄭嫌依違反總統及副總統選舉罷免法及刑法賭博罪移送嘉義地檢署偵辦。

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總統、副總統大選將屆，網路簽賭蠢蠢欲動，永康分局全力展開查賄制暴工作，另配合全國同步清剿行動，以維護選前社會治安，防範幫派槍械暴力威脅，同時阻止選舉賭盤活動影響選舉公平性。


 
台南市警察局永康分局表示，在之前偵破案件中分析比對，疑似有涉及總統選舉賭盤軌跡，因而積極擴大查處，遂追查出鄭嫌（44歲）開設選舉賭博網站，台南、嘉義警方兩地警方籌組專案小組，並向嘉義地檢署申請搜索票，於時機成熟遂前往嘉義所經營處所查緝，當場查扣經營賭盤手機等證物。


 
經了解，鄭嫌所經營簽賭網站，原本以為係以針對總統大選開盤，然當逮捕查扣到鄭嫌手機才發現其所犯行之賭盤種類大約有3種，分別是以嘉義縣山線立法委員候選人、嘉義市市區立法委員候選人及總統候選人作為下注類別，下注金額最低為新臺幣1萬元，如開票結果同下注情形，即可拿回新臺幣9500元，目前已持續擴大追查到兩名簽賭犯嫌，將擴大追查以淨化選風。

▲永康分局查獲簽賭網站據點，查獲賭資現金新臺幣276萬8072元、電腦2台、手機2支、賭博金流1415萬元等證物（圖／台南市政府警察局永康分局提供）
▲永康分局查獲簽賭網站據點，查獲賭資現金新臺幣276萬8072元、電腦2台、手機2支、賭博金流1415萬元等證物（圖／台南市政府警察局永康分局提供）

 
鄭嫌雖辯稱以口頭約定方式下注，等113年1月13日開票結果後，再收取賭資及支付彩金，藉此逃避警方查緝，可惜凡走過必留下痕跡，在通訊對話紀錄還是有簽賭的訊息。然本案為避免選舉賭盤影響大選結果，遂積極掌握機先提前偵處查緝，以維護此次選舉之公平、公正。


 
永康分局分局長甘炎民表示，隨著總統副總統大選臨近，防範境外勢力、暴力行為、選舉賭盤及假消息介入選舉，採取強力查賄措施是抗衡賄選的最佳方式，民眾若發現賄選情形，請即撥打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099#4」，檢舉者最高可獲得1000萬，警方將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度全力查辦，達成健全民主政治及選賢與能目標。

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