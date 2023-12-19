台南警跨區破獲選舉賭盤金流達千萬

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總統、副總統大選將屆，網路簽賭蠢蠢欲動，永康分局全力展開查賄制暴工作，另配合全國同步清剿行動，以維護選前社會治安，防範幫派槍械暴力威脅，同時阻止選舉賭盤活動影響選舉公平性。
台南市警察局永康分局表示，在之前偵破案件中分析比對，疑似有涉及總統選舉賭盤軌跡，因而積極擴大查處，遂追查出鄭嫌（44歲）開設選舉賭博網站，台南、嘉義警方兩地警方籌組專案小組，並向嘉義地檢署申請搜索票，於時機成熟遂前往嘉義所經營處所查緝，當場查扣經營賭盤手機等證物。
經了解，鄭嫌所經營簽賭網站，原本以為係以針對總統大選開盤，然當逮捕查扣到鄭嫌手機才發現其所犯行之賭盤種類大約有3種，分別是以嘉義縣山線立法委員候選人、嘉義市市區立法委員候選人及總統候選人作為下注類別，下注金額最低為新臺幣1萬元，如開票結果同下注情形，即可拿回新臺幣9500元，目前已持續擴大追查到兩名簽賭犯嫌，將擴大追查以淨化選風。
鄭嫌雖辯稱以口頭約定方式下注，等113年1月13日開票結果後，再收取賭資及支付彩金，藉此逃避警方查緝，可惜凡走過必留下痕跡，在通訊對話紀錄還是有簽賭的訊息。然本案為避免選舉賭盤影響大選結果，遂積極掌握機先提前偵處查緝，以維護此次選舉之公平、公正。
永康分局分局長甘炎民表示，隨著總統副總統大選臨近，防範境外勢力、暴力行為、選舉賭盤及假消息介入選舉，採取強力查賄措施是抗衡賄選的最佳方式，民眾若發現賄選情形，請即撥打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099#4」，檢舉者最高可獲得1000萬，警方將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度全力查辦，達成健全民主政治及選賢與能目標。