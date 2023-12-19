逾百位文化界人士相挺！賴清德喊：文化是根、要文化立國

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳思瑤說，文化預算過去無法突破國家政策總預算1％的天花板，但在賴清德擔任行政院長時已突破了，過去文化圈想要有文化基本法，也是賴清德擔任行政院長時、文化部推出的法案，多項法案及相關政策，這些都是賴清德一路的支持。
活動過程中，各領域代表紛紛上台致詞，並贈禮祝福給賴清德，陳明章、林正盛還唱起「幸福進行曲」，為活動增添色彩。
賴清德致詞說，能得到文化界不同領域的人大力支持，看得出來吳思瑤很了不起，「思瑤說活動很特別，會有文化界的朋友代表送我禮物，我接受禮物很榮幸，特別領域的專家特別設計的禮物，非常值得珍藏，非常適合放在總統府辦公室！」
賴清德細數擔任行政院長任內的文化政策，「我很高興，這讓我無形之中成為政治界的文化人，我樂於這樣做」，這些政策有助於國家文化發展，而他擔任台南市長時，也是以文化人自居。
賴清德進一步說，台南是台灣第一個城市，他施政願景第一個目標就是文化首都，希望任何一個人來台南就知道台灣，讓市民感到光榮、讓台灣人產生認同，這樣國家才可能團結進步，「認同台灣這塊土地的人，就是台灣的主人」。
賴清德指出，他當台南市長政策是文化首都，當行政院長第一次到立法院備詢談施政願景則是文化台灣，因為他深信文化是一個民族的靈魂，應該要文化立國，「我們科技很強，不會輸給別人，但文化是我們的根、我們的臉龐，光有科技、沒有文化，國際不知道台灣是誰！」
賴清德提到，總統、副總統很重要，立法委員也很重要，民進黨執政時遇到朝小野大，他當時擔任黨團幹事長非常辛苦，因此絕對不能走回頭路、要「走台步」，「請大家支持吳思瑤、曾聖凱、民進黨提出的候選人，政黨票也支持民進黨」。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。