每四個家庭就有三個母親被迫失業！外媒看台灣少子化問題
台灣成為全球生育率最低的國家，有同樣問題的國家如新加坡、韓國和日本，都在面臨少子化和不婚問題。外國媒體發現每個國家少子化的成因都不太一樣，例如新加坡經濟富裕，但婦女會擔心懷孕後必須得放棄職業發展，因而不斷推遲婚事或生孩計畫。而台灣年輕人則考量到外界壓力、職涯發展和經濟環境，導致生育意願下降。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡媒體製作「獅城有約之亞洲城市生育率」專題，根據《8世界新聞網》，在台灣尋找受訪對象時，發現四個台灣家庭裡就有三個母親放棄事業選擇當全職媽媽，育兒的責任更落在媽媽的身上。赴台訪問的記者也說受訪者告訴她，自己在出席孩子的校園活動時，看到媽媽出現的比例更高，生育孩子的重擔仍落在女性肩上，而且女性生育後在職場升遷方面更為困難，這可能也是時下許多女性考慮要不要生育時會有的顧慮。
根據訪查結果，調查時發現很多適婚年齡的年輕人認為現代社會競爭壓力很大，出生後從教育、外貌到工作能力都在被比較，許多年輕人擔心將孩子帶到世界上，孩子會受苦，過著跟自己過去幾十年的痛苦生活一樣，因此考慮不生育，跟過去社會認為孩子「天生天養」的心態很不一樣。
過去社會認為的「天生天養」，即孩子生出來總會有自己存活的辦法，然而現代社會的年輕人會擔憂子女沒有辦法取得好的競爭條件，或許會因此得憂鬱症，或是在激烈的競爭下喪失生活意志。而部份女性則擔憂懷孕後失去穩定工作和經濟收入，且大環境經濟疲軟的狀況下，大部份年輕人對生小孩的意願興致缺缺。
根據我國內政部統計，台灣2022年人口統計數據，總人口數為2326萬4640人，是連續3年負成長。其中，全年新生兒人數僅13萬8986人，是有統計數據以來的史上新低。而全球生育率倒數5名排名，依序是台灣1.09人、南韓的1.11人、新加坡的1.17人及香港和澳門的1.23人。