▲輕忽恐變重症！　施打疫苗防範這5大類傳染病

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成人為什麼也要接種疫苗？台灣疫苗推動協會表示，隨著年齡增加，體內抗體多已減少或消失，50歲開始，免疫力與抵抗力大幅下滑，導致對抗外來病原的能力降低，感染疾病風險也隨之升高，而且可能衍生其他疾病。因此，即使目前健康的成人，也不可忽視任何疾病帶來的風險。
- 幼兒時期可能漏打疫苗或未產生抗體
- 疫苗保護時效有限，抗體會隨時間消失甚至減少。
- 50歲以上免疫力大幅降低，感染疾病與演變為重症的風險攀升。
- 除了依照年齡接種，個別疾病的高風險族群也建議接種。
流感季節性流感是流行性感冒病毒造成的傳染病，主要在每年11月至隔年3月之間流行，與一般感冒相比，流感的症狀較為嚴重，常會發高燒、全身痠痛、部分患者甚至會併發肺炎、腦炎、心肌炎等重症。
黃玉成表示，流感的病毒株很特別，每年都會改變，因此需要重複接種。今年度流感疫苗自10月2日開打，目前提供65歲以上、50到64歲、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象接種。
帶狀疱疹帶狀疱疹是由水痘、帶狀疱疹病毒感染所造成的疾病。初次感染病毒會長水痘，在水痘康復後，病毒可能會潛伏在身體裡面。等到年紀較大、免疫力下降時，病毒恐會再度活化，長出帶狀疱疹，通常50歲以上民眾發生帶狀疱疹的機率就會增加。
長出帶狀疱疹時，主要會感到麻癢刺痛，有時皮疹症狀結束後還會留下「帶狀疱疹神經痛」，是帶狀疱疹常見的併發症即使皮膚水疱已經癒合，神經痛仍可能持續一段時間，甚至有機率長達數月至數年。黃玉成透露，目前帶狀疱疹疫苗仍為自費，但已有縣市正在規畫部分補助。
百日咳百日咳是透過飛沫傳染，由百日咳桿菌引發的疾病，屬於第三類法定傳染病。百日咳的症狀類似感冒，特徵是「陣發性咳嗽」，且持續1、2月以上。經常由家人將百日咳桿菌帶回家，傳染給新生兒，因此積極預防是關鍵，除了出入公共場所戴口罩，維持良好衛生習慣是可靠的預防方式，替新生兒、孕婦或接觸新生兒的家庭成員接種百日咳疫苗，可以給嬰幼兒更安全的環境。
黃玉成說明，我國目前提供學齡前兒童公費接種5劑，歐美國家針對小學畢業生追加施打第6劑。百日咳疫苗抗體效價維持6到10年就會逐漸消失，建議每10年應追加施打一劑。
輪狀病毒輪狀病毒在電子顯微鏡下呈現輪狀故得名，是全球兒童最常見的腸胃炎病毒之一，會出現嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，一般持續3至7天。主要透過糞口傳播，也可能透過進食受汙染的水與食物，或接觸受汙染的物件表面傳播。托嬰中心等環境較容易出現輪狀病毒爆發，而且輪狀病毒最少只需要10顆病毒顆粒，就可以傳播而感染另一個人。
黃玉成表示，在輪狀病毒疫苗尚未研發前，全球每年有很多人因此過世，台灣自2006年引進疫苗，雖然是自費，但接種率超過6成；過去5歲以下住院病人中，高達4成都是輪狀病毒，現在已經減少到1成以下。目前輪狀病毒疫苗已經在公費疫苗候選名單中。
流行性腦脊髓膜炎流行性腦脊髓膜炎由腦膜炎雙球菌引發的疾病，是所有細菌性腦膜炎中較易造成流行的病原菌之一。流行性腦脊髓膜炎病程快速，可能在24至48小時內從無症狀進展至死亡，即使給予患者合適的抗生素治療，仍有致死的可能。而且疾病倖存者仍會留下嚴重的後遺症如癲癇、聽力喪失、智力損傷、截肢等。
黃玉成表示，流行性腦脊髓膜炎在台灣每年不到10例，但一旦發生，24小時內就會變得很嚴重，即使現今醫療進步，死亡率仍高達10％。過去台灣曾發生軍人、學校等宿舍群聚，歐洲國家病例較多，例如麥加朝聖就曾發現群聚，因此提醒出國旅遊的民眾可以至旅遊門診接種。
積極預防成人傳染性疾病 存下健康保單養成良好生活作息
做好戴口罩、勤洗手或使用乾洗手液等預防措施
攝取均衡營養
定期接種疫苗
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60225
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