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綠委辦公室主任涉施壓部會！藍委質疑院檢「設紅線」　追調查進度

▲國民黨團質疑，綠委辦公室主任涉嫌施壓部會調查進度。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團質疑，綠委辦公室主任涉嫌施壓部會調查進度。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨團今（19）日召開記者會，直指博弈公司「奕智博集團」在2021年遭檢警查出涉嫌洗錢，還涉嫌用不實文件申請商務入境，協助中國人士非法來台，全案在今年11月11日三審定讞，但全案主謀潛逃，只辦到代理執行長和立法院小職員，而向部會施壓的民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐卻沒事。對此，國民黨立法院黨團副書記長李德維呼籲檢調、國安單位有必要再重新檢討，以釐清國人的疑慮。

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國民黨團今上午召開記者會，質疑院檢自設紅線，遇到執政黨立委辦公室主任牽扯在內，偵辦腳步就停在紅線之前，且每每出事的都是同一位立委辦公室的主任，質疑「為什麼就這麼巧呢？怎麼都是他呢？」

李德維表示，一家公司協助國際博弈集團跨境洗錢，在法院審理當中，勾勒出該公司透過立法院職員林耀庭，找上民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐，協助向有關部會施壓，讓上千人次的大陸人以商務簽證方式入台，擔任該公司的洗錢客服人員。

李德維指出，在法院相關事證提到，蔡廷槐找上NCC、經濟部、內政部、教育部、陸委會等單位，與相關單位開會，把相關文件交給部會處理，無形中給予部會壓力，透過委員開議期間，施壓給相關單位。

李德維認為，無論是檢調還是國安單位，辦案不能大小眼，牽扯到民進黨立委辦公室主任，就自設一條紅線到此為止。其次，令人匪夷所思的是，為什麼這麼巧，出事的都是同一位立委辦公室的主任，李德維呼籲檢調、國安單位有必要再重新檢討，以釐清國人的疑慮。

國民黨立委吳怡玎質疑，國安單位接手調查到現在，也已經兩個月過去了，「調查進度如何？」到底有沒有查，還是和趙天麟「親」中案一樣，或是國安單位選擇性只辦藍不辦綠，面對如此嚴重的國安缺口，國安單位是不是該告訴國人，調查進度如何呢。

國民黨立委游毓蘭表示，「奕智博」洗錢案三審定讞，最後只辦到立法院職員，遭判刑3年2個月，但對於林耀庭之所以可以協助「奕智博」公司，引進多名大陸人士入境擔任客服，是透過民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐，向相關部會施壓，快速審查不實入境簽證，卻完全不提。

游毓蘭認為，現在司法檢調被當成政爭、打壓異己的工具，只辦藍不辦綠，縱使「怎麼老是你？」也不會被司法追查下去，難道「綠色，就是可以被原諒的顏色嗎？」

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