中央政府總預算歲出2兆8817億元 今三讀 共刪減299億元
立法院今（19）日中午通過113年度中央政府總預算案（公務預算部分），明年度中央政府總預算案歲出規模約新台幣2兆8817億元，擬合計刪減299億元，其中，包括：通案減列大陸地區旅費30%、減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢署、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）25%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）3.8%、軍事裝備及設施3%等10項，各項目刪減比例由行政院主計總處調整。
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民進黨立委林楚茵表示，113度中央政府總預算案歲入2兆7092億元、歲出2兆8817億元，雙雙創下歷史新高，依法編列還債金額也有1150億元，也創下23年來新高。113度中央政府總預算案中有關於強化幼兒照顧、強化公托政策等少子女化政策就高達1201億元、長照也編列876億元，也是歷年最高，雖然有人批評政府大撒幣，但蔡政府上台至今已經還債7960億元。
國民黨立委曾銘宗指出，明年度總預算歲出編列2兆8818億元，經審議後刪減299億元、僅佔1%，顯見朝野對總預算非常支持，明年國民黨重返執政，一定會把總預算每一塊錢都花在刀口上，為人民謀福利、促進國家安全。
時代力量立委陳椒華則針對NCC指出，其對媒體監理有政黨顏色之分，中嘉案書面報告一再推託，NCC不作為，嚴重踐踏人民對於獨立機關的信任，時力提案凍結NCC全部預算，待提出專案報告後予以動支。另外，中正紀念堂轉型是重要議題，但至今三軍儀隊仍在威權統治者銅像前面交接，實在不符民主精神，時力也提案要求國防部及文化部提出具體規劃，一年內將三軍儀隊撤離，希望各個黨團支持。
民眾黨立委邱臣遠說，民眾黨秉持財政紀律原則，善盡國會對財政機關理性監督之責，民眾黨提案包含：資安、國安、2050淨零碳排以及交通改革等都是重點。
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