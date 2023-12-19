NBA／Harden單節21分大爆發！快艇151:127打爆溜馬豪奪8連勝
James Harden（哈登）所率領的洛杉磯快艇隊發威了！今（19）日快艇以151:127大勝印第安納溜馬，James Harden第四節狂飆4顆三分球，並且單節共得21分大爆發，不僅創下個人新高，最終他也狂拿35分，還一度倒地玩起「雪天使」手勢，他全場投進8顆三分球，成為快艇隊史第10位在1場比賽至少投進8顆三分球的選手，幫快艇豪奪8連勝。
記者吳政紘/綜合報導
James Harden這場比賽前三節只投進2顆三分球，看似有點疲累，但他第四節硬起來，三分線外7次出手只失手1次，並連續4次在三分線外出手都投進，其中還包括1次4分打，讓他開心到在地上玩起「雪天使」的手勢慶祝。
James Harden轉隊以來，這應該是他表現最佳的一場比賽，單節21分，也是他生涯新高，他在這場比賽外線合計投11中8，是從離開火箭隊以來的個人單場最多三分球紀錄，最近3場比賽平均每場還送出12次助攻。
快艇隊拉出一波8連勝佳績，尤其這場「可愛」Kawhi Leonard18投12中進帳28分，Paul George投進5顆三分球貢獻27分。替補上場的Russell Westbrook也有10分，快艇全隊這場比賽6人得分超過兩位數。
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