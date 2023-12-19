加油站驚見特斯拉！眾笑稱「洗車等付錢」　國外魔改汽油發電機　

2023倒數11天再見！「明年運勢黑榜」曝　5星座破財、3生肖犯太歲

▲2024即將到來，不少人都對新年有所展望，但無可避免的是每年運勢風水輪流轉，明年運勢當中有5大星座破財、3生肖犯太歲。（示意圖／取自pixabay）
▲2024即將到來，不少人都對新年有所展望，但無可避免的是每年運勢風水輪流轉，明年運勢當中有5大星座破財、3生肖犯太歲。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

2023年已經來到尾聲，在今年你過的還滿意嗎？緊接著2024即將到來，不少人都對新年有所展望，但無可避免的是每年運勢風水輪流轉，一定會有所謂破財機運、遇到小人甚至是犯太歲的問題。知名塔羅專家艾菲爾老師也公布2024年破財五大星座；而「搜狐網」也提及明年3大生肖犯太歲要小心！趕快來看看自己有沒有上榜，搶先看自己2024年的運勢如何。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年有破財之災的五大星座

第五名：巨蟹座（家庭開銷、意外增加）

巨蟹座的人在2024年要關注自己的家庭開銷，可能會因為一些家庭成員的需要或意外而需要增加一些支出。  建議巨蟹座的人在2024年要節約用錢，不要太奢侈和浪費，多為自己和家人留一些備用金。

第四名：射手座（旅遊花費、預算超支）

射手座的人在2024年要控制自己的旅遊花費，不要因為好奇心和冒險精神而去到一些昂貴或危險的地方，造成預算超支或意外發生。 建議射手座的人在2024年要合理安排自己的旅遊計劃，不要盲目追求刺激和新奇，多考慮自己的實際情況和能力。

▲由於買機票需要先告知航空公司旅客姓名，最初旅行社給的28位旅客名單，確實是真有其人，但其實是一份「假名單」，這些人都沒有要搭飛機。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲射手座的朋友，明年要注意在旅遊花費的支出要控制好預算。（示意圖／記者蕭涵云攝）
第三名：天秤座（朋友借錢、惡意拖欠）

天秤座的人在2024年要注意自己的人際關係，可能會遇到一些不良的朋友，向自己借錢卻不還，甚至惡意拖欠或消失。 建議天秤座的人在2024年要學會拒絕和斷絕這些不良的朋友，不要讓自己陷入財務危機。

第二名：獅子座（無妄之災、賠錢了事）

獅子座的人在2024年要小心避免無妄之災，可能會因為一些意外或誤會而捲入一些麻煩中，不得不花錢了事。 建議獅子座的人在2024年要多保持低調和謙虛，不要招惹是非和敵人，多注意自己的言行和安全。

第一名：金牛座（投資虧損、股票失利）

金牛座的人在2024年要特別注意自己的財務狀況，不要盲目地追求高收益的投資項目，否則可能會遭遇到投資虧損的風險。  建議金牛座的人在2024年要謹慎理財，避免冒險和貪心，多做功課和分析，選擇穩健可靠的投資方式。

▲鄉民靠著股票一年最多賺了235萬。（示意圖／翻攝pixabay）
▲金牛座的朋友，明年是最大破財受災戶，尤其在股票等投資事項上面要特別注意。（示意圖／翻攝pixabay）
2024犯太歲生肖一次看

生肖龍

生肖龍在2024年本命年犯太歲，二黑星照命對健康有不利的作用，總體運勢低迷，面臨的挑戰不小。

生肖狗

生肖狗在2024年沖犯太歲，總體運勢明顯動盪，會面臨比較大的改變、變動，需提前做好規劃，主動求變，才有機會逆風翻盤。

生肖兔

生肖兔的人在2024年害太歲，是非糾紛明顯，要特別注意處理人際關係的問題，家庭關係的麻煩糾紛也會比較嚴重，健康也是偏薄弱，需要多加關注自己的飲食和生活規律。

▲2023年補班補課不間斷，讓不少民眾怨聲載道，人事總處公布2024年行事曆，明年調整到只有春節要補班。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲2023來到尾聲，明年2024年有三生肖（龍、狗、兔）犯太歲，要特別注意。（示意圖／記者張嘉哲攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

12星座一周運勢／水瓶、天蠍工作「將有好事」　雙子、雙魚有桃花

尾牙想抽大獎快看！「12星座」開運密技全部公開　牡羊座氣場補滿

2023最後一次水逆要來了！「5星座」慘淪重災區　魔羯遇人際危機

大雪節氣到！「6星座」要走運了心想事成　命理師：想轉運戴玉飾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞