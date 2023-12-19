2023倒數11天再見！「明年運勢黑榜」曝　5星座破財、3生肖犯太歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
第五名：巨蟹座（家庭開銷、意外增加）
巨蟹座的人在2024年要關注自己的家庭開銷，可能會因為一些家庭成員的需要或意外而需要增加一些支出。 建議巨蟹座的人在2024年要節約用錢，不要太奢侈和浪費，多為自己和家人留一些備用金。
第四名：射手座（旅遊花費、預算超支）
射手座的人在2024年要控制自己的旅遊花費，不要因為好奇心和冒險精神而去到一些昂貴或危險的地方，造成預算超支或意外發生。 建議射手座的人在2024年要合理安排自己的旅遊計劃，不要盲目追求刺激和新奇，多考慮自己的實際情況和能力。
第三名：天秤座（朋友借錢、惡意拖欠）
天秤座的人在2024年要注意自己的人際關係，可能會遇到一些不良的朋友，向自己借錢卻不還，甚至惡意拖欠或消失。 建議天秤座的人在2024年要學會拒絕和斷絕這些不良的朋友，不要讓自己陷入財務危機。
第二名：獅子座（無妄之災、賠錢了事）
獅子座的人在2024年要小心避免無妄之災，可能會因為一些意外或誤會而捲入一些麻煩中，不得不花錢了事。 建議獅子座的人在2024年要多保持低調和謙虛，不要招惹是非和敵人，多注意自己的言行和安全。
第一名：金牛座（投資虧損、股票失利）
金牛座的人在2024年要特別注意自己的財務狀況，不要盲目地追求高收益的投資項目，否則可能會遭遇到投資虧損的風險。 建議金牛座的人在2024年要謹慎理財，避免冒險和貪心，多做功課和分析，選擇穩健可靠的投資方式。
2024犯太歲生肖一次看
生肖龍
生肖龍在2024年本命年犯太歲，二黑星照命對健康有不利的作用，總體運勢低迷，面臨的挑戰不小。
生肖狗
生肖狗在2024年沖犯太歲，總體運勢明顯動盪，會面臨比較大的改變、變動，需提前做好規劃，主動求變，才有機會逆風翻盤。
生肖兔
生肖兔的人在2024年害太歲，是非糾紛明顯，要特別注意處理人際關係的問題，家庭關係的麻煩糾紛也會比較嚴重，健康也是偏薄弱，需要多加關注自己的飲食和生活規律。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。