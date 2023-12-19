《王之國》少女時代潤娥2024年2月來台前 先免費送5000份小禮物
南韓女團「少女時代」成員潤娥近期因為戲劇作品《歡迎光臨王之國》紅遍各地，她宣布將於2024年2月4日在台北國際會議中心舉辦《YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in TAIPEI》見面會，這也是潤娥相隔約6年再度來台會粉絲，潤娥決定在門票開賣前「先送出5000張小卡」，粉絲可把握機會領取。
記者陳雅蘭／綜合報導
潤娥今年因為主演《歡迎光臨王之國》人氣再攀升，她為了感謝各國觀眾的支持，決定自明年1月6日起從韓國首爾開始舉辦見面會，再陸續造訪香港、澳門、台北、橫濱、曼谷、馬尼拉、雅加達等國。
她的見面會取名為「YOONITE」，是將自己的名字YOONA與英文單字Unite結合的自創字。屆時潤娥除了準備表演與演唱新單曲，也會跟久違的SONE們（粉絲名）聊聊近況，再透過遊戲與大家近距離互動。
《YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in TAIPEI》2024年2月4日星期日晚間7點在台北國際會議中心舉行，票價為5600元、4600元、3600元、2600元等4種，2024年1月6日星期六中午12點於klook啟售。主辦單位決定在活動前大放送，即日起上網登記即可免費獲得潤娥小卡，限量5000份，登記截止日期為2024月1月9日中午12點。
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