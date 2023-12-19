吳欣盈曝柯文哲找她搭檔「賺錢擱卡好」　王義川嗆：要賺錢回新光

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對於吳欣盈說法，張志豪回應，柯文哲過去在台北市長任內，就虧空八大基金，他一直口口聲聲說還債570億，但其實是用虧空八大基金的方式，挪用273億、還債570億的48％。
張志豪續指，吳欣盈擔任新光金董事後，市值縮水4800多億，「我想吳欣盈非常清楚，她在談未來國家財政治理時，必須面對過去的自己」，在擔任新光金董事時，到底是怎麼做公司治理以及企業管理的？「如果你連公司的治理以及企業管理都做不好，那更遑論國政」。
王義川質疑，柯文哲在台北市執政8年，把基金挪來一般公務預算用，難道是吳欣盈教他的嗎？柯文哲難道是在操作財務槓桿嗎？挪來挪去美化作帳嗎？虧空基金，把它移過來當公務預算混在一起使用，難道是吳欣盈教的嗎？
王義川提到，吳欣盈說柯文哲叫她來賺錢，「妳以後來當副總統賺什麼錢？國家是叫你來賺錢的嗎？選民選妳當副總統，中華民國選一個副總統來賺錢？賺什麼錢？講清楚」。
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