美眾議員促五角大廈提供我迫切武器 外交部：提升自我防衛能力
美眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）建議五角大廈設「嚇阻兵工廠」抗中保台，外交部今（19）日表示，感謝美國國會友人以各種形式表達對台灣安全的關注與重視，台灣將致力提升自我防衛能力，政府也將持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不會屈服的立場，捍衛國家主權及人民民主自由的生活方式。
記者邱新博／台北報導
福斯新聞獨家取得美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格致函美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）的信件，蓋拉格要求五角大廈提供機密簡報，他在信中援引小羅斯福總統於二戰前著名呼籲，表示美國應建立起「嚇阻兵工廠」，並提議以有創意性的「馬蓋先」解方，盡快提供台灣迫切需要的自衛武器。
此外，美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）18日呼籲中國克制威迫行為，重新致力和平解決問題。對此，外交部發言人劉永健表示，感謝美國國會友人以各種形式表達對台灣安全的關注與重視，也感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。
劉永健強調，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行徑，台灣將致力提升自我防衛能力，以守護國家安全、捍衛人民福祉及自由、民主的生活方式。
劉永健說，政府的兩岸政策立場很清楚，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，我國抱持著最大善意，並多次表達在理性、對等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話。政府也將持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不會屈服的立場，捍衛國家主權及人民民主自由的生活方式。