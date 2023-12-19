炎亞綸深夜IG發文「變賣8萬元精品包」 原價腰斬一半又刪文
38歲炎亞綸（已改名吳秉孺）被21歲前男友、抖音網紅耀樂爆料性醜聞，並告上法院，導致工作全面停擺，消失演藝圈半年多的他，隨著強制性交案因為罪嫌不足確定不起訴，逐漸有復出跡象，不過日前被發現深夜在粉專發文變賣精品包，隨後又刪除，讓人好奇脫手動機和刪文原因。
記者楊穎軒／綜合報導
據《CTWANT》報導，炎亞綸13日在IG發限時動態，內容是想要出售一只Louis Vuitton水藍色旅行包，並詳細附上包包尺寸，強調是「全新割愛」，據了解，該包款2020年推出，目前LV官網已經找不到，當時價格定在近14萬元新台幣，炎亞綸以8萬元新台幣、近對折的價錢拋售。
知名藝人直接發文向粉絲兜售私人物品，過去鮮少有此例子，炎亞綸事後刪文也令人懷疑是否手滑發錯帳號。炎亞綸雖然從性侵害案脫身，但拍攝、意圖散布不雅影片的部分仍被檢方依「兒童及少年性剝削防制條例」起訴，近來他頻頻發IG限時動態，還宣布以甜點店老闆身分重新出發，令外界猜測可能漸進式於娛樂圈復工。
※【NOWnews 今日新聞
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