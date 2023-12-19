冬至開運大法曝光！「9招」由黑翻紅旺爆　湯圓1吃法爽招財、桃花

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1.吃湯圓圓滿如意：
冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。
2.吃豬腳麵線延壽、除晦氣：
今年沖犯太歲生肖為屬兔和雞，可以在這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。
3.吃餛飩增智慧：
一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧。
4.吃水餃旺財：
水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。
5.進補好運氣：
以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮。養精蓄銳、補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。
6.買新鞋、新衣和諧順暢：
冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。
7.拜祖先求興旺：
冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。
8.拜月老求姻緣：
冬至節吃湯圓，亦有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。
到月老廟求月下老人賜姻緣，準備祭拜供品後，詳細告訴月老個人資訊及對象條件，並誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。然後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣份。
9.姻緣線旺姻緣事業：
2023年「桃花星」在西南方，2024年「桃花星」在東方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢或五色繩，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。