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冬至開運大法曝光！「9招」由黑翻紅旺爆　湯圓1吃法爽招財、桃花

▲命理師楊登嵙公布9個冬至開運大法，不但可以招來財運、事業運，甚至還能讓桃花運旺盛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲命理師楊登嵙公布9個冬至開運大法，不但可以招來財運、事業運，甚至還能讓桃花運旺盛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

週五（12月22日）即將迎來冬至節氣，冬至過了之後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短，也因此古代就已冬至轉運的概念。命理師楊登嵙就公布9個冬至開運大法，其中就包含了湯圓的轉運吃法，不但可以招來財運、事業運，甚至還能讓桃花運旺盛，錯過了可就要等明年了。 

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📍9招冬至開運大法

1.吃湯圓圓滿如意： 

冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。 

冬至可以吃傳統白色、紅色混雜的小湯圓，象徵「金銀財寶落袋」，可招來財氣。（圖／shutterstock）
▲冬至吃湯圓可轉運，紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。（示意圖／shutterstock）
2.吃豬腳麵線延壽、除晦氣： 

今年沖犯太歲生肖為屬兔和雞，可以在這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。 

3.吃餛飩增智慧： 

一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧。 

4.吃水餃旺財： 

水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。 

5.進補好運氣： 

以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮。養精蓄銳、補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。 

6.買新鞋、新衣和諧順暢： 

冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。 

7.拜祖先求興旺： 

冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。 

▲2023年最後一次的天赦日將於10月17日到來，柯柏成表示這天祈福求財會特別靈驗，且最好是把握戌時這個時辰。（示意圖／取自photo AC）
▲冬至是祭天的最佳時節，可以擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。 （示意圖／取自photo AC）
8.拜月老求姻緣： 

冬至節吃湯圓，亦有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。 

到月老廟求月下老人賜姻緣，準備祭拜供品後，詳細告訴月老個人資訊及對象條件，並誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。然後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣份。 

9.姻緣線旺姻緣事業： 

2023年「桃花星」在西南方，2024年「桃花星」在東方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢或五色繩，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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