中共揚言制裁美對台軍售企業 外交部：並非首次、深表遺憾
美國國務院日前批准新一批對台軍售案，總金額3億美元，對此中共強烈不滿，中國外交部發言人汪文斌表示，將對參與對台軍售的有關企業採取反制措施。對此，外交部發言人劉永健今（19）日回應，中國對軍售台灣的美國企業實施制裁已非首次，我方會持續促請美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」對台灣履行安全承諾，持續出售我國防禦所需的武器。
記者邱新博／台北報導
美國國防安全合作署16日宣布最新一波對台軍售，將出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期及相關設備，總額高達3億美元（約合94億元台幣），目的是強化台灣自我防衛能力。這是拜登政府今年度宣布的第5筆對台軍售案，也是美國總統拜登從2021年上任以來，第12度對台軍售。
大陸外交部發言人汪文斌18日表示，美國再次宣布對台軍售，公然違反「一個中國」和中美三項聯合公報，中國已向美國提出嚴正交涉，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，也將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。
對此，外交部發言人劉永健面對媒體提問時表示，中國對軍售台灣的美國企業實施制裁已非首次，外交部深表遺憾。
劉永健說，台灣努力維持台海和平與穩定，面對中國軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保衛台灣人民的安全。我方會持續促請美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」對台灣履行安全承諾，持續出售我國防禦所需的武器。