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阿虎開店慘賠2百萬「借貸地下錢莊利息20%」　最終賠上老父退休金

▲阿虎之前開店慘賠2百萬，竟去借1周利息20%的地下錢莊，最後還不出錢，求助爸爸退休金。（圖／中天提供）
▲阿虎之前開店慘賠2百萬，竟去借1周利息20%的地下錢莊，最後還不出錢，求助爸爸退休金。（圖／中天提供）

記者黃盈容/綜合報導

諧星阿虎過去因節目《瘋神無雙》闖出名號，他日前上中天綜合台《同學來了》，暢談主題「不要以為藝人光鮮亮麗！我也有過『欠錢』的『黑暗時刻』」，坦言曾因開店賠了至少2百萬，阿虎甚至為了救急，和1周利息20%的地下錢莊借錢，導致債務越滾越大，最終只能求助家人，「爸爸就拿退休金來幫忙」。

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阿虎透露，之前因為開店賠了至少2百萬：「那時候愛面子，朋友說要開店，我就先跟別的朋友借1百萬，那他也沒講什麼時候還，我就計畫等開店再拿盈餘還他，結果他可能也因為疫情突然要用錢，我只好去借錢還錢。」

但沒想到，阿虎為了救急，竟然和地下錢莊借錢，導致債務越滾越大：「唯一不怕疫情的就是你的債務人，他都不會確診，每個月準時來找你，我就再去找月息5%、10%的，來還原本月息3%的，最後我甚至找了1周利息20%的，結果利滾利還不出來，只能跟家人說，爸爸就拿退休金來幫忙。」

▲無尊曾拒絕借錢給阿虎。
▲無尊曾拒絕借錢給阿虎。（圖／中天提供）
阿虎一番作為被在場來賓斥責，認為他一開始就用錯方法，阿虎透露當初其實有請好友無尊幫忙，不料卻遭到拒絕，嚇得無尊趕緊解釋：「我跟他非常好，可是他從來沒跟我講過，我今天才知道有這件事。」

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