LINE貼圖「超值方案」新用戶「進階型」3個月免錢 現賺360元！
LINE自2021年6月推出LINE貼圖超值方案，基本方案月付80元即可貼圖用到飽，支付120元為進階方案，除了貼圖，主題桌面、表情貼都可使用。為了再度擴增用戶數，從即日起到2024年1月10日，全新用戶加入「進階型」方案，即可享3個月的免費試用。同時攜手「天竺鼠森森的小水豚」推出用戶限定的獨家貼圖，試用用戶也能免費下載。
記者周淑萍/綜合報導
LINE貼圖超值方案從即日起到2024年1月10日，推出新用戶「3個月免費試用」加碼活動不管是貼圖、表情貼，還是主題都能任意免費下載，此外，揪好友使用免費試用超值方案，推薦者可拿LINE POINTS 5點，受邀的好友可拿3點，12月21日至12月25日傳聖誕貼圖還可享好禮，目前活動細節尚未公開。
🟡LINE超值方案分基本型和進階型
📍基本型
✔️收費方式：一般用戶月繳80元，學生60元，年度方案690元。
✔️可使用內容：780組貼圖、隨時更換新貼圖、隨選隨傳免下載、貼圖或表情貼下載上限5組。
📍進階型
✔️收費方式：一般用戶月繳120元，學生100元，年繳為990元。
✔️可使用內容：780萬組貼圖、隨時更換新貼圖、隨選隨傳免下載、貼圖或表情貼下載上限5組、12萬組表情貼、150萬組主題、貼圖表情貼持有上限1000組、主題持有上限100組。