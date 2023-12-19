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高雄時尚大賞復刻博物館驚魂夜　模特兒化身活雕像復甦

▲高雄時尚大賞感動未完待續，期間限定靜態展於漢神巨蛋4樓登場，近距離觀賞作品細節的難得機會只到12/31，千萬別錯過。（圖／高市府青年局提供）
▲高雄時尚大賞感動未完待續，期間限定靜態展於漢神巨蛋4樓登場，近距離觀賞作品細節的難得機會只到12/31，千萬別錯過。（圖／高市府青年局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄市政府青年局主辦的第四屆「高雄時尚大賞」賽事在最美碼頭堤岸的夕陽中完美落幕，期間限定的靜態展在漢神巨蛋百貨4樓隨即展開，開展秀復刻電影《博物館驚魂夜》中的「復甦」創意，模特兒在展場中化身活雕像，當整點時刻音樂響起，模特兒甦醒並穿梭樓層走秀，為逛街民眾帶來驚喜體驗。展覽從即日起至12月31日，對時尚設計有興趣的民眾千萬別錯過近距離觀賞作品細節的機會。

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▲獲獎設計師巧手一變，將自己設計強烈風格的作品變成日常有型的ootd(outfit of t。（圖／高市府青年局提供）
▲獲獎設計師巧手一變，將自己設計強烈風格的作品變成日常有型的常有型的ootd(outfit of the day)。（圖／高市府青年局提供）
青年局局長張以理表示，「高雄時尚大賞」今年邁入第四屆，累積超過800位新銳設計師參賽，是南臺灣唯一為新銳設計師打造的發表舞台；這不僅是一場設計競賽，更是對傳統高冷時尚觀念的挑戰，以及重新定義時尚與生活的緊密關係。感謝漢神巨蛋攜手合作凝固時尚精彩瞬間，展示第四屆獲得金、銀、銅賞的設計師作品，除了呈現作品細節，也讓觀眾能夠對設計師理念及作品故事有更深刻的印象與理解。 

高雄時尚大賞競賽在比賽前就提供設計師參與有關定位品牌、客群分析與成本估算的導師課程，培養設計師在投入時尚產業前預先思考市場性。擔任本屆時尚導師的知名設計師竇騰璜提到，「現今衣裝不再只是著重功能與實用，『設計散發的能量』也是商業性發展的最佳指標。」評審表示，有市場性的品牌，需有強大的設計能量先抓住消費者目光，才能讓消費者對品牌產生興趣，找尋適合自己的造型或款式；因此評判商業價值，除了設計師本身的設計能量關係著品牌特色、長遠發展外，也要作品中有能提取轉化為商品化的元素作為基礎。

▲第四屆金賞暨人氣賞作品「一分之一」韓順之設計師以手染、刷破痕跡象徵記。（圖／高市府青年局提供）
▲第四屆金賞暨人氣賞作品「一分之一」韓順之設計師以手染、刷破痕跡象徵記。（圖／高市府青年局提供）
以本屆金賞、人氣賞設計師韓順之作品「一分之一」為例，韓順之運用大量攝影紀錄後製成印花，詮釋記憶碎片即使是瞬間也是永恆的概念；評審認為該作品乍看十分前衛，極具實驗性質，但實質則是創作能量強大，作品中也處處蘊含商品化元素，潛藏無窮商機。而在漢神巨蛋的靜態展中，韓順之也確實將創作能量的多元性具體實踐，剝開充滿設計張力的層層外衣後，顯露出的是作品「日常性」的能力，其最底層保留了設計感十足的實穿內搭與長裙，也成為她自己極具個人特色的日常穿搭；評審認為她的作品既有特色也有實穿性，讓實驗性和商業性不再是天秤的兩端。 

青年局表示，這次特別在漢神巨蛋百貨4樓展示本屆金、銀、銅賞作品，期待透過競賽與跨界創新活動，打破時尚框架，讓時尚真正融入大眾的生活。上週末的開展秀中，以電影《博物館驚魂夜》的甦醒概念揭開序幕，模特兒先在展區一動也不動地演繹美術館雕像，當整點報時音樂打破沉睡魔咒，模特兒便突然甦醒，開始在百貨公司裡穿梭走秀，為逛街民眾帶來一場驚喜的看秀體驗。
 
青年局表示，除了金賞作品有能力在設計師巧手一變即成有型的每日穿搭外，本屆銀、銅賞也具相同特質；銀賞為設計師董承「納婀馬第之裔」以科幻、未來、進化的手法重新詮釋排灣族的傳統服飾，透過雷射雕刻、皮革烙印取代手作工藝；銅賞、最具商業價值賞為設計師余承倧「網路漫遊者：高雄」，他將月均用量27GB的網路痕跡，如在LINE、GOOGLE maps 、AI 應用工具中採集到的高雄影像素材作為紗線，進行數位交織完成作品。

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