高雄時尚大賞復刻博物館驚魂夜　模特兒化身活雕像復甦

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄時尚大賞競賽在比賽前就提供設計師參與有關定位品牌、客群分析與成本估算的導師課程，培養設計師在投入時尚產業前預先思考市場性。擔任本屆時尚導師的知名設計師竇騰璜提到，「現今衣裝不再只是著重功能與實用，『設計散發的能量』也是商業性發展的最佳指標。」評審表示，有市場性的品牌，需有強大的設計能量先抓住消費者目光，才能讓消費者對品牌產生興趣，找尋適合自己的造型或款式；因此評判商業價值，除了設計師本身的設計能量關係著品牌特色、長遠發展外，也要作品中有能提取轉化為商品化的元素作為基礎。
以本屆金賞、人氣賞設計師韓順之作品「一分之一」為例，韓順之運用大量攝影紀錄後製成印花，詮釋記憶碎片即使是瞬間也是永恆的概念；評審認為該作品乍看十分前衛，極具實驗性質，但實質則是創作能量強大，作品中也處處蘊含商品化元素，潛藏無窮商機。而在漢神巨蛋的靜態展中，韓順之也確實將創作能量的多元性具體實踐，剝開充滿設計張力的層層外衣後，顯露出的是作品「日常性」的能力，其最底層保留了設計感十足的實穿內搭與長裙，也成為她自己極具個人特色的日常穿搭；評審認為她的作品既有特色也有實穿性，讓實驗性和商業性不再是天秤的兩端。
青年局表示，這次特別在漢神巨蛋百貨4樓展示本屆金、銀、銅賞作品，期待透過競賽與跨界創新活動，打破時尚框架，讓時尚真正融入大眾的生活。上週末的開展秀中，以電影《博物館驚魂夜》的甦醒概念揭開序幕，模特兒先在展區一動也不動地演繹美術館雕像，當整點報時音樂打破沉睡魔咒，模特兒便突然甦醒，開始在百貨公司裡穿梭走秀，為逛街民眾帶來一場驚喜的看秀體驗。
青年局表示，除了金賞作品有能力在設計師巧手一變即成有型的每日穿搭外，本屆銀、銅賞也具相同特質；銀賞為設計師董承「納婀馬第之裔」以科幻、未來、進化的手法重新詮釋排灣族的傳統服飾，透過雷射雕刻、皮革烙印取代手作工藝；銅賞、最具商業價值賞為設計師余承倧「網路漫遊者：高雄」，他將月均用量27GB的網路痕跡，如在LINE、GOOGLE maps 、AI 應用工具中採集到的高雄影像素材作為紗線，進行數位交織完成作品。