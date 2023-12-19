遭指黑衣人盯哨記者會！手機拍攝男報案告曾玟學

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黃姓男子上午隻身前往苗栗縣警察局北苗派出所備案製作筆錄，他表示，15日上午吃完早餐經過苗栗市北安街阿帕契電子遊藝場前，看到一群人圍著立委參選人、縣議員曾玟學拍攝，基於好奇心驅使也趨近跟著拿手機錄影，想拍攝傳給老婆看，完全沒有惡意。
黃男表示，因為曾玟學在臉書發表的畫面和文章，連新聞報導都把他標註成「黑衣人」，讓他成為同事的笑柄，親戚朋友都打電話關切、嘲笑，感覺「滿丟臉的」。
黃男強調，自己平日在工廠上班，當天真的只是路過好奇，不是去盯哨、不代表任何立場，也不是邱鎮軍的人馬，卻無端被扯進選舉爭議中被說成「黑衣人」，因此希望透過向警方報案，對曾玟學提出妨害名譽、加重誹謗告訴，證明自己並非盯哨黑衣人。
曾玟學受訪回應，臉書內容只是陳述當時情境，認為該名男子拿著手機拍攝就是「盯哨的行為」，尤其現場是記者會，並不是見面會，在旁邊近距離拿手機、相機對他拍攝的都是記者，且也有現場直播，若這麼關心的話，該男可線上觀看直播，為何這麼近距離嚼著檳榔拍攝他。
曾玟學指出，並未指控對方是何方陣營派來的人，既然對方要提告，屆時在法院程序中，也會要求邱鎮軍出席指認與男子是什麼關係。
邱鎮軍陣營也發出新聞稿表示，對於曾玟學為抹黑邱鎮軍，害得無辜鄉親遭受池魚之殃，深感抱歉與不捨，邱鎮軍並抨擊曾玟學做錯事情就要認錯，為何還要一再狡辯，「曾玟學與民進黨一干共犯應該要立即對苗栗的鄉親公開道歉」。（編輯：李錫璋）1121219