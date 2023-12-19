甘肅後新疆也震！專家：2者無明顯關聯　但皆受印度洋板塊推擠

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中國國家自然災害防治研究院創辦人院長、中國地質大學教授徐錫偉在接受中媒《人民日報》採訪時提到，山區邊坡地基穩定性差、房屋抗震性能差、震區人口相對密集、時值深夜民眾正在休息狀態來不及躲避等，都是造成嚴重傷亡的原因。中國財政部、緊急管理部已向甘肅、青海預撥2億人民幣的救災資金。
在19日召開的地震記者會上，甘肅省相關部門負責人指出，綜合分析認為，本次地震原震區，近幾日仍存在發生規模5餘震的可能性，呼籲居民暫時應維持警覺，畢竟若地殼應變速率維持在目前高位，則青藏高原週緣中強震的發生頻率仍然偏高。
至於19日上午9點46分發生在新疆克孜勒蘇州阿圖什市的規模5.5地震，震源深度也是10公里，是否與甘肅地震有關，成都理工大學地質災害防治與地質環境保護教授王運生認為，從「發震構造」來看，2地的地震沒有關聯性，但從「大地構造環境」來看，都是受到印度洋板塊向北東方向的推擠，應力向新疆、青海、甘肅等方向傳遞，發生在鎖固強度較低的斷裂帶的中強震。
王運生進一步表示，近幾年全球板塊構造活動性增強，尤其印度洋板塊邊界上更發生多次強震，加上大震指示地殼應變速率加快，導致中國西部高原週緣地震頻度增加，如果地殼應變速率維持在目前高位，估計未來一段時間，青藏高原週緣中強震的發生頻率仍然較高，建議做好地區偏弱建築的加固工作。