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甘肅後新疆也震！專家：2者無明顯關聯　但皆受印度洋板塊推擠

▲中國甘肅省臨夏州積石山縣、芮氏規模6.2的淺層強震，已造成甘肅省、青海省合計118人死亡、數百人受傷，不排除還會再增加。（圖／翻攝自新京報）
▲中國甘肅省臨夏州積石山縣、芮氏規模6.2的淺層強震，已造成甘肅省、青海省合計118人死亡、數百人受傷，不排除還會再增加。（圖／翻攝自新京報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國甘肅省臨夏州積石山縣，18日深夜11時59分發生芮氏規模6.2的淺層強震，據統計，截至發稿時間為止，已造成甘肅省、青海省合計118人死亡、數百人受傷，部分水、電力、交通、通訊等基礎設施受損，當地攝氏零下的低溫，也讓搜尋倖存者的工作更具挑戰性。由於新疆克孜勒蘇州的阿圖什市也在19日上午發生芮氏規模5.5的地震，不少人都關心2起地震是否有關，對此中國專家則表示，2起地震沒有明顯關聯性，但都受到印度洋板塊向北東方向的推擠。

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綜合中媒報導，甘肅省地震發生處位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷層約3公里，為「逆衝型破裂」，甘東南活動構造區位於中國南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的重要組成區域，受歐亞板塊與印度板塊的長期擠壓作用，該區構造活動強烈，發育著東崑崙斷裂、西秦嶺北緣斷裂、臨潭—宕昌斷裂、光蓋山—迭山斷裂、迭部—白龍江斷裂、塔藏斷裂、岷江斷裂、雪山斷裂、虎牙斷裂等多條「深大斷裂」。

中國國家自然災害防治研究院創辦人院長、中國地質大學教授徐錫偉在接受中媒《人民日報》採訪時提到，山區邊坡地基穩定性差、房屋抗震性能差、震區人口相對密集、時值深夜民眾正在休息狀態來不及躲避等，都是造成嚴重傷亡的原因。中國財政部、緊急管理部已向甘肅、青海預撥2億人民幣的救災資金。

在19日召開的地震記者會上，甘肅省相關部門負責人指出，綜合分析認為，本次地震原震區，近幾日仍存在發生規模5餘震的可能性，呼籲居民暫時應維持警覺，畢竟若地殼應變速率維持在目前高位，則青藏高原週緣中強震的發生頻率仍然偏高。

至於19日上午9點46分發生在新疆克孜勒蘇州阿圖什市的規模5.5地震，震源深度也是10公里，是否與甘肅地震有關，成都理工大學地質災害防治與地質環境保護教授王運生認為，從「發震構造」來看，2地的地震沒有關聯性，但從「大地構造環境」來看，都是受到印度洋板塊向北東方向的推擠，應力向新疆、青海、甘肅等方向傳遞，發生在鎖固強度較低的斷裂帶的中強震。

王運生進一步表示，近幾年全球板塊構造活動性增強，尤其印度洋板塊邊界上更發生多次強震，加上大震指示地殼應變速率加快，導致中國西部高原週緣地震頻度增加，如果地殼應變速率維持在目前高位，估計未來一段時間，青藏高原週緣中強震的發生頻率仍然較高，建議做好地區偏弱建築的加固工作。 

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