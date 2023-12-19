▲皮膚不癢不痛脫屑　就醫竟是「癌」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
紅疹未消、指甲變色 儘快找皮膚科診療臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科醫師劉康玲說，民眾皮膚若有增生性色素斑塊/腫塊、久未痊癒的慢性紅疹、指甲/趾甲色素變化，請多尋求皮膚專科醫師診療，以利能提早診治皮膚癌性病變。
切勿隨意自行用藥 避免延誤黃金治療期皮膚專科醫師能利用非侵入性的方式或切片手術來診斷治療皮膚、毛髮、指甲、脂肪等問題，包括各種良性及惡性皮膚腫瘤的診斷和治療及疤痕的治療等。切勿自行服用/塗抹不明乳膏、藥物，以免延滯治療黃金期間。
皮膚惡性腫瘤症狀少 應儘速就醫確認診治劉康玲強調，皮膚惡性腫瘤除外觀外，大多沒有明顯症狀（痛/癢/刺），因此容易被忽略。若家中長輩皮膚有色素腫塊/突起、長期未癒合的傷口/皮膚潰瘍、日漸增大的皮膚腫塊等，建議陪同長輩到皮膚科門診就診。皮膚專科醫師可以從診療、皮膚鏡檢查、皮膚切片檢查等，在確認診斷後，由皮膚外科施行腫瘤移除、皮瓣重建、莫氏顯微手術等，更專業有效的保護您的皮膚。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60230
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw