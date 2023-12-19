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台中從耶誕到跨年接連登場　盧秀燕：保證好看

▲市長盧秀燕指出，台中年底重磅活動接連登場，從耶誕嘉年華到跨年晚會，「保證好看」(圖／新聞局提供2023.12.19)
▲市長盧秀燕指出，台中年底重磅活動接連登場，從耶誕嘉年華到跨年晚會，「保證好看」(圖／新聞局提供2023.12.19)

記者柳榮俊/台中報導

迎接2024從耶誕到跨年，今年台中耶誕嘉年華有五大特色，包含首度與LINE FRIENDS合作、展出高達16公尺耶誕樹、擴大燈飾展區，還有耶誕市集及美食地圖導覽，好看、好吃又好玩。跨年晚會則於水湳中央公園舉行，不僅場地最大、轉播平台最多，卡司更是全台最強。市長盧秀燕今(19)日主持市政會議指出，台中年底重磅活動接連登場，從耶誕嘉年華到跨年晚會，「保證好看」，邀請民眾前來親自體驗。

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盧秀燕表示，台中市好吃、好看又好玩，歡迎全國民眾安排假期來台中遊玩。歲末年終，不僅新聞局主辦的跨年晚會推出超強卡司，五月天樂團也將在台中舉辦一連6場跨年演唱會。她笑稱，此刻國內外歌迷都在煩惱要參加哪一場跨年晚會，不過活動地點距離不遠，建議都可參加。　


「2023台中耶誕暨跨年」活動，新聞局長鄭照新表示，今年台中耶誕嘉年華別出心裁，不但邀請全球人氣明星LINE FRIENDS來到台中，更擴大展區，新增舊台中火車站前中山路段，打造站前廣場往來綠川的迎賓路廊，也將綠川的佈置，從去年民權路至成功路，再延伸到雙十路，盼讓民眾更深入探索綠川之美，耶誕活動將一路閃亮至明年1月1日。


鄭照新說，中市府各局處攜手齊力帶動地方經濟，如水利局、建設局提供經費與場地，一起打造今年耶誕嘉年華；勞工局舉辦耶誕好樣市集，提供創業青年一個展售舞台；經發局與周邊商家，包括電子街、繼光街、自由路商圈等，合作打造耶誕氣氛光環境；交通局則佈置台中火車站大平台，迎接往來遊客；建設局將火車站前的路樹亮起來；民政局、文化局、觀旅局等也在各場域規劃耶誕活動與光環境佈置，一同營造耶誕氛圍。　


鄭照新指出，「2024幸福龍來—台中跨年夜」將於12月31日晚間7時在水湳中央公園盛大開唱，市府成功邀請國際級重磅歌手來台中演出，包含韓國嘻哈女王JESSI，首度海外跨年巡演獨家獻給台中，還特別設計「超級大彩蛋」豪氣寵粉。當天超強卡司還有周湯豪、盧廣仲、陳零九、邱鋒澤、黃明志、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬Mango Jump、《大嘻哈時代2》冠軍歌手阿跨面、艾蜜莉、比杰、蓋兒Gail(泰國)、未來少女-幻藍小熊、張若凡、晨悠等，超強星光齊聚，打造亞洲最盛大的跨年晚會。


鄭照新說，此次跨年倒數精心安排3分鐘的璀璨煙火秀，包含獨特設計的馬卡龍七彩煙火，還有廣受觀眾喜愛的愛心、笑臉、水母等造型高空彈。圖樣活潑、風格繽紛多元的璀璨煙火，將在2024年的第一刻點亮水湳中央公園，帶給市民滿滿的幸福感。

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