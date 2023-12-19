盧秀燕發起「勇腳挑戰」！韓國瑜、蔣萬安不怕冷 換上短褲站出來
2024大選倒數，台中市長盧秀燕發起「勇腳挑戰」接力活動，呼喚「勇腳」站出來，挺侯康，並點名前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安，也紛紛響應，都在臉書上PO出露腿照。
記者孫唯容／綜合報導
盧秀燕在臉書上發起第二波勇腳挑戰，她表示，寒流澆不熄暖呼呼的民意，勇腳列車繼續前行，秀出勇腳，並點名首都最強戰力蔣萬安、不分區第一名韓國瑜、議長張清照接力。
韓國瑜隨後也在臉書發文，PO出穿短褲照，秀出自己的「美白小腿」，同時也號召支持者，「我點名所有衣櫃裡有短褲的支持者，大家都去換短褲，拍照分享留言處！」，韓國瑜也表示，「別光欣賞小腿，大家也去換短褲拍照！」、「禿子這個66歲的腿看起來怎麼樣」。
蔣萬安也PO出帥氣照片，並表示身為資深運動人，在大冬天換上短褲秀出勇腳不是問題。號召更多勇腳一起加入串連挑戰，2024總統大選票投3號挺侯康，一起為台灣迎來新轉機；侯友宜看到照片後，在臉下留言說「為什麼都是穿短褲，你的帥這麼多？ 感謝蔣萬安市長力挺，讓我們一起『勇腳』站出來，顧好台灣，讓人民好康！」發起活動的盧秀燕也來留言，直呼蔣萬安的勇腳挑戰「勇腳站出來，太帥了吧！」