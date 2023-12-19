中市南屯惜物所別出心裁　聖誕麋鹿雪人亮相

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南屯區清潔隊長陳秀玲表示，今年同仁發揮巧思，在隊部(永春東路1號)門口利用廢樹幹打造3隻麋鹿、350個小透明塑膠杯做成小雪人，回收的小聖誕樹(松樹)、以及奶粉罐、紙箱、包裝紙做成禮物盒等；並在隊部內花圃內，以約1,200個大紙杯做大雪人、小樹幹成烤肉架、紅色花盆成營火，地上鋪著保麗龍和白色帆布，營造北國雪地風情。即日起至元宵節於每晚6時至9時30分將點上LED燈，為大家帶來濃濃聖誕氣息。
陳秀玲提到，南屯區清潔隊惜物所回收約200個兔年燈籠，清潔隊將其折疊成兔耳頭飾，改裝成「環保尖兵 落實回收，從小做起 不分你我」宣導品，將在12月23日及25日由11條沿街收運，垃圾車駕駛人員戴著紅色聖誕帽，發送兔耳頭飾和糖果給做好回收分類的大朋友和小朋友，與大家一同歡度聖誕、把握兔年歲末時光。
陳秀玲說，近年折紙型燈籠雖是以紙製成，但為了防水，多黏合塑膠膜成複合性材質，因此不可回收。而燈籠內的LED燈裝有小電池，使用過後，請民眾記得將電池拆下，單獨收集再交資源回收車隨車人員回收，勿與一般回收物混合收集。此次活動藉聖誕節慶，讓清潔人員與市民多多互動，使垃圾收運更貼近人心，也呼籲市民一同愛護環境，重視環保、提升環境品質，守護台中市。