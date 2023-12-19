不滿民進黨亂搞！黃國昌向「昌粉」喊話：一票都別投給賴品妤
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，不只被網友稱為「賴皮寮」，成爲熱門打卡景點，民眾黨不分區立委參選人黃國昌上週更宣布號召所有汐止區支持者，立委選舉1票都不要投給民進黨立委參選人賴品妤。黃國昌今（19）日表示，他不滿民進黨亂搞，所以呼籲支持一票都別投給賴品妤，至於要投給誰，他沒有意見。
記者呂炯昌／新北報導
黃國昌今日下午於柯文哲位於新莊的全國競總舉行記者會，質疑聯合再生打著「綠能國家隊」名號，淪為「套利詐騙隊」。會後媒體詢問日前在直播時呼籲支持者別投賴品妤，是要支持者投國民黨參選人廖先翔嗎？黃國昌回應表示，他說得很清楚，民進黨敢這樣亂搞，他就號召他的支持者一票都不要投給賴品妤。
黃國昌強調，他的影響力非常小，但在他的影響力之下，號召支持者一票都不要投給賴品妤，至於要投給其他人，他一點意見都沒有，尊重他們的自由。
民進黨不分區立委參選人王義川多次向黃國昌下辯論戰帖，但都未獲回應，王義川今日出席黨部記者會時表示，黃國昌只想在他的舒適圈、在他的直播裡面取暖、咆哮、講自己想講的話，從沒接受任何挑戰，王義川更放話，選前不到1個月「你就每天開你的直播，我會每天上去看，我也會每天問你」。
媒體詢問黃國昌回應，黃國昌表示，「小丑行徑不值得理會。」
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